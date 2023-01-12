پیروزی ذوب آهن برابر ارتدوکس اردن/ تثبت جایگاه دوم نماینده ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان در بازی سوم مرحله گروهی در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران به مصاف ارتدوکس اردن رفت و به پیروزی ۸۹ بر ۸۱ دست یافت.

در این دیدار شاگردان فرزاد کوهیان کوارتر اول را با برتری ۳۲ بر ۲۶ از حریف اردنی پیش افتادند. کوارتر دوم نتیجه ۱۷ بر ۱۴ به سود ارتدوکس اردن رقم خورد و نیمه اول با برتری ۴۶ بر۴۳ ذوب آهن به پایان رسید.

کوارتر سوم ۲۶ بر ۲۳ به سود ذوب آهن و کوارتر چهارم هم برتری ۱۷بر ۱۳ ذوب آهن به ثبت رسید. در نهایت ذوب آهن با برتری ۸۹ بر ۸۱ مقابل ارتدوکس اردن مرحله رفت گروه یک سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا را با یک شکست مقابل بیروت لبنان و دو پیروزی در رویارویی با الاتحاد اهلی سوریه و ارتدوکس اردن پشت سرگذاشت.

آرمان زنگنه در این دیدار با ۲۵ امتیاز و ۵ رییاند، کارایی ۲۱ را ثبت کرد. در گروه یک سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا، بیروت لبنان با سه برد و شش امتیاز صدرنشین است و ذوب آهن با پنج امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. ارتدوکس لبنان و الاتحاد سوریه تیم های سوم و چهارم این گروه هستند.