آغاز رسیدگی به لایحه بودجه از هفته آینده در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش اباتری شامگاه پنجشنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با بیان اینکه طبق قانون، لایحه بودجه باید تا آخر خرداد ماه تقدیم مجلس شود، اظهار کرد: قانون بودجه ۱۵ آذر هر سال ارائه می‌شود اما امسال به جهت آنکه مقام معظم رهبری سیاست‌های ابلاغی را دیرتر ابلاغ کردند دولت نیز لایه برنامه بودجه را با تأخیر تقدیم مجلس کرد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزود: کمیسیون تلفیق شنبه این هفته تشکیل می‌شود و اعضای آن مشخص می‌گردد و هفته بعدتر نیز رسیدگی اولیه به آن آغاز می‌شود و دولت باید از این لایحه دفاع کند.

وی با بیان اینکه کمیسیون‌های مختلف مجلس اصلاحات لازم برای بودجه را اعمال می‌کنند بیان کرد: بودجه امسال مشابه بودجه سال قبل است و در مجموع با هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان بسته شده است.

دلخوش با اشاره به اعمال تغییرات در میزان حقوق و دستمزدها و تسهیلات وام‌ها در بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: به دلیل تغییرات تورمی و گرانی‌ها معافیت‌های مالیاتی از ۷ میلیون تومان در بودجه امسال لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه اگر مجلس بودجه را زیاد تغییر دهد ماهیت آن تغییر کرده و اجازه چنین کاری نداریم ادامه داد: سال گذشته پایه معافیت‌های مالیاتی حقوق کارکنان از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود اما امسال هفت میلیون تومان است و مجلس نیز با توجه به شرایط اقتصادی این اصلاحات را بررسی می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ۷۶ هزار پروژه در کشور با قدمت ۱۰ تا ۲۰ ساله متوقف شده است.

وی افزود: پروژه فومن -صومعه سرا به تالش به مساحت ۷۵ کیلومتر از سال ۸۹ کد دار شده و تکمیل آن در حال پیگیری است اخیراً بخشی از این پروژه متوقف شده اما در مجموع پیمانکاران در حال کار هستند.