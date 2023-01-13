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۲۳ دی ۱۴۰۱، ۱۷:۳۶

ایتالیا: امیدواریم میانجی گری ترکیه منجر به صلح در اوکراین شود

ایتالیا: امیدواریم میانجی گری ترکیه منجر به صلح در اوکراین شود

وزیر خارجه ایتالیا مدعی شد این کشور امید دارد که تلاش های ترکیه به برقراری صلح در اوکراین منجر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر خارجه ایتالیا نسبت به موثر بودن میانجی گری ترکیه در بحران اوکراین ابراز امیدواری کرد.

«آنتونیو تاجانی»، وزیر امور خارجه ایتالیا امروز جمعه اعلام کرد که رم امیدوار است که تلاش های میانجی گرانه ترکیه به برقراری صلح در اوکراین بینجامد.

وزیر خارجه ایتالیا در اظهارات خود در خصوص برقراری صلح در اوکراین، هیچ اشاره ای به اقدامات جنگ افروزانه و در تقابل با صلح این کشور و هم پیمانان غربی آن در اوکراین نداشت.

تاجانی همچنین در ادامه از تلاش های دولت ترکیه در مبارزه با مهاجرت غیر قانونی و به رویه به سمت اروپا قدردانی کرد.

پس از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، کشورهای غربی به بهانه کمک، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو وضع کرد و همچنین کشورهای غربی کی یف را با حجم وسیعی از تسلیحات و کمک غیرنظامی حمایت کردند؛ موضوعی که به افزایش بدهی‌های اوکراین منتهی شده است.

کد مطلب 5681367

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    نظرات

    • IR ۰۵:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      1 0
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      امیدواریم جنگ نباشه هیچ جا.و اکراین یمن سوریه عراق ووو.زلسنکی اگر فکر مردمش باشه خوبه.پوتین اگر میخواست غیر نظامی بکشه دوروزه جنگ تموم بود.مثل اکراین ک هموطنش رو میکشه نسل کشی کرد در بستن ترد مردم
    • IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      0 1
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      خود ترکیه فتنهگر این جنگ بوده وترکیه جنگرا رهبری میکنه

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