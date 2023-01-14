تکریم از ۴۰۰ گله دار و چوپان عشایر گلستانی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی اسلامی نژاد شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: همایش تجلیل و تکریم شبانان و گله داران عشایر گلستان با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی و عشایر برگزار خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج عشایری سپاه نینوای گلستان افزود: این همایش با هدف توجه به عشایر و بالا بردن و افزایش بهره وری تولید دام سبک عشایر و دامداران و همچنین ترویج و تبیین نقش عشایر برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این مراسم قرار است از ۴۰۰ شبان و گله دار عشایر تقدیر شود.

اسلامی نژاد افزود: بر اساس برنامه، سردار حزنی معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم سخنرانی خواهد کرد.

این همایش بیست و پنجم دی ماه در سالن همایش باشگاه فرهنگیان گنبدکاووس برگزار شود.

برگزاری رزمایش جهادی پزشکی و دامپزشکی و تقدیر از خانواده شهدا، بسیجیان عشایر و دامداران نمونه استانی و برپایی نمایشگاه صنایع دستی و محصولات عشایر از دیگر برنامه‌هایی است که در این آیین برگزار خواهد شد.