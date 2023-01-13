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۲۳ دی ۱۴۰۱، ۲۲:۱۰

معاون استاندار مازندران اعلام کرد؛

احتمال افت فشار گاز در ۴ شهرستان مازندران

احتمال افت فشار گاز در ۴ شهرستان مازندران

ساری- معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با اشاره تعطیلی ادارات و مدارس و دانشگاه ها گفت: در صورت عدم صرفه جویی مصرف گاز، احتمال افت فشار گاز در چهار شهرستان وجود دارد.

روح الله سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلی ادارات، مدارس و دانشگاه‌های استان روز شنبه در استان اظهارار داشت: این تعطیلی شامل مراکز درمانی، خدماتی، نظامی و امنیتی نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه امتحانات نهایی پایه دوازدهم و نهم طبق روال برگزار می‌شود، خواستار صرفه جویی و مدیریت مصرف گاز در استان شد و افزود: با توجه به شرایط سرما و مصرف گاز در برخی شهرستان‌ها از جمله بهشهر، گلوگاه، آمل و بابل دارای مشکل هستیم.

وی خواستار رعایت و همکاری همه جانبه مردم برای صرفه جویی در مصرف گاز و انرژی شد و گفت: امتحانات دانشگاه نیز روز شنبه برگزار نمی‌شود و این مراکز تعطیل است.

سلگی با اشاره به مصوبه ستاد مدیریت بحران در استان اظهار داشت: تعطیلی مراکز یاد شده مربوط به روز شنبه خواهد بود.

کد مطلب 5681538

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