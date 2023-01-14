احداث ۵ باب خانه بهداشت در شهرستان کنگاور

ادریس خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ️احداث پنج باب خانه بهداشت از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال جاری آغاز شده و یکی از اهداف مهم مجموعه مدیریتی شبکه بهداشت و درمان کنگاور توزیع عادلانه منابع بهداشتی بین همه مردم، شهرنشینان و روستاییان و همچنین دسترسی عموم به خدمات رایگان در بخش سلامت است.

وی افزود: عملیات اجرایی و ساخت سه خانه بهداشت روستاهای کارخانه آران و دهنو بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و خانه بهداشت روستاهای حمزه آباد و ششیکان نیز در حال انجام مراحل انتهایی ساخت است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کنگاور تصریح کرد: در ۲۲ بهمن سال جاری شاهد افتتاح و شروع به کار این پنج باب خانه بهداشت خواهیم بود.

خالدی بیان کرد: امیدواریم در فرصت باقیمانده از سال جاری بتوانیم گام‌های مؤثری برای اعتلا سلامت و تأمین نیازهای بخش بهداشت و درمان شهرستان کنگاور از جمله کلنگ زنی احداث مرکز شماره یک برداریم.