حضور زائران از ۵ قاره جهان در گلزار شهدای کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا حسنی سعدی گفت: زائران از پنج قاره جهان برای ایام سالگرد حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدا حضور یافتند.

وی گفت: نزدیک به هزار نفر زائر از پنج قاره جهان برای ایام سالگرد حاج قاسم در ایام اخیر بر سر مزار شهید سلیمانی حاضر شدند.

مدیر گلزار شهدا کرمان ادامه داد: در رابطه با حضور زائران ایرانی نمی‌توان آمار دقیقی داد چرا که در ایام دهه مقاومت خیابان منتهی به گلزار شهدا خالی نمی‌شد و لبریز از حضور زائران دلداده بود؛ در ایام سالگرد شهادت حاج قاسم کاروان‌های زیادی از سراسر کشور به کرمان آمدند.

وی با اشاره به برگزاری راهیان نور حاج قاسم ابراز کرد: راهیان نور دانش‌آموزی از ابتدا مهرماه آغاز شده است و تا ایام سالگرد شهادت شهید سلیمانی بیش از ده هزار دانش‌آموز از ۶۸ مدرسه استان کرمان، هزار نفر از مدارس اصفهان و هزار نفر از استان خوزستان به‌عنوان اردوی یک روزه حضور داشتند.

وی خاطر نشان کرد: از تمامی کاروان‌های راهیان نور حاج قاسم، خواهشمندیم قبل از حضور، هماهنگی لازم را با مرکز فرهنگی گلزار شهدا داشته باشند.