راه ارتباطی ۳۳۸ روستا در استان قزوین بازگشایی شد

فتاح آسیابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بسته شدن راه‌های روستایی در استان قزوین اظهار کرد: در طی بارش‌های برف در دو روز گذشته راه روستایی ۳۸۰ روستا در استان قزوین مسدود شده بود.

وی افزود: از دیروز یکشنبه برای بازگشایی راه‌های روستایی اقدام شد که تا امشب راه ۳۰۸ روستا با تلاش راهداران استان قزوین باز شده و عبور و مرور در آن در جریان است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: همچنین هم اکنون راه ۴۲ روستا همچنان به دلیل بارش برف مسدود است که امیدواریم تا فردا سه شنبه این تعداد راه نیز بازگشایی شده و شاهد تردد در آن باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به برودت هوا و شرایط جوی همه محورهای استان قزوین لغزنده است و رانندگان برای تردد باید نکات ایمنی لازم را رعایت کرده و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

آسیابی در پایان یادآور شد: همه گردنه‌های استان قزوین باز هستند و مشکلی در تردد نداریم اما همچنان تاکید بر رعایت نکات ایمنی وجود دارد.