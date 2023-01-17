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۲۷ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۳۹

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد

کشف بیش از یک میلیون واحد انواع ارز در کشور/دستگیری ۳ اخلالگر

کشف بیش از یک میلیون واحد انواع ارز در کشور/دستگیری ۳ اخلالگر

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از یک میلیون واحد انواع ارز و دستگیری ۳ اخلالگر ارزی طی ۲۴ ساعت گذشته در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سردار غلامرضا رضائیان، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: با توجه به نوسانات ارزی و به منظور مقابله با جهش قیمت ارز و تشدید مقابله با اخلالگران بازار، اجرای طرح‌های مقابله هدفمند با دلالان و فروشندگان غیرمجاز بازار ارز به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در ۲۴ گذشته کارآگاهان تیم عملیاتی مقابله با اخلالگران بازار سکه و ارز با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی گروه‌های اخلالگر ارزی، و مخفیگاه آنها شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد: مأموران به محل‌های مورد نظر اعزام و در بازرسی از مخفیگاه و محل فعالیت این افراد یک میلیون و ۲۹۳ هزار و ۵۰۴ واحد انواع ارز کشف و در این خصوص ۳ متهم دستگیر شد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند، از هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک اقتصادی موضوع را از طریق سامانه فوریتی پلیس ۱۱۰ اعلام کنند تا پلیس امنیت اقتصادی با مقابله فوری با اخلالگران اقتصادی شرایط را برای فعالیت‌های سازنده و زیربنایی در راستای حمایت از معیشت مردم عزیز کشورمان فراهم کند.

کد مطلب 5684689

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