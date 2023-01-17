لزوم فروش اموال مازاد بانکها برای حمایت از تولید

جلال رشیدی کوچی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تسهیلات دهی بانکها به بخش تولید، با تاکید بر ضرورت توجه به تولید داخل با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر حمایت از تولید از سوی بسیاری از دستگاهها در حد شعار است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: بخش تولید و پیشران اقتصادی برای ایجاد تحول در کشور نیازمند حمایتهای همه جانبه است، بنابراین اینکه تولیدکننده برای دریافت تسهیلات بارها به بانک مراجعه کند و جواب رد بشنود پذیرفتنی نیست زیرا بانکها طبق قانون مکلف به پرداخت وام ارزان به بخش مولد کشور هستند.
وی تصریح کرد: متأسفانه بانکها بیشترین تقصیر را در وضعیت فعلی بخش تولید داشته و با تداوم بهانه تراشیهای خود اقتصاد را با بحران بیشتری مواجه میکنند.
رشیدی کوچی یادآور شد: بنگاه داری بانکها معضل بزرگی است که اجازه عمل شبکه بانکی به تکالیف خود را نمیدهد؛ بانکها باید با فروش اموال مازاد خود در تأمین منابع بخش تولید که بیشترین آمار اشتغال زایی را دارند مشارکت کنند.
وی تاکید کرد: مجلس بارها به تصویب و اصلاح قوانین در حوزه تولید اقدام کرده است. اما در شرایط فعلی نیز در صورت لزوم با احضار وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی چرایی عدم همکاری بانکها با تولید را پیگیری خواهد کرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یادآور شد: این مهم نیز باید مدنظر باشد که حمایت از تولید به کیفیت محصول افزوده و به افزایش بی ضابطه نرخها نمیانجامد و در غیر این صورت هدر رفت منابع رخ خواهد داد.
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