صدور مجوز برای فعالیت ۲ خانه مسافر در مهران

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارت صدور مجوز بهره‌برداری از خانه‌ها با هدف ارتقای امنیت گردشگران و سامان‌دهی و نظارت بهتر بر این واحدها انجام می‌شود و کمیته هماهنگی خانه‌مسافر با هدف برنامه‌ریزی بهینه و رسیدگی به شکایات و تخلفات احتمالی تشکیل شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام عنوان کرد: با توجه به ضرورت سامان‌دهی خانه‌مسافرها، صدور مجوز با ضوابط دنبال می‌شود و انتظار می‌رود مالکان خانه‌مسافرها نیز مطابق ضوابط نسبت به فعالیت و پذیرش مسافر اقدام کنند.

شریفی تصریح کرد: «مسافران و گردشگران نیز برای امنیت بیشتر و دریافت خدمات مطلوب‌تر از خانه‌های دارای مجوز از اداره‌کل استان برای اقامت استفاده کنند و در صورت مشاهده تخلفات احتمالی، شکایات خود را برای بررسی و پیگیری به حوزه گردشگری استان اطلاع دهند.

وی گفت: با توجه به‌اینکه توسعه صنعت گردشگری امری ضروری است، این مجوز برای مالکان خانه‌هایی که علاقه‌مند به فعالیت در بخش گردشگری هستند، صادر می‌شود.