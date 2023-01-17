صدور مجوز برای فعالیت ۲ خانه مسافر در مهران

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارت صدور مجوز بهرهبرداری از خانهها با هدف ارتقای امنیت گردشگران و ساماندهی و نظارت بهتر بر این واحدها انجام میشود و کمیته هماهنگی خانهمسافر با هدف برنامهریزی بهینه و رسیدگی به شکایات و تخلفات احتمالی تشکیل شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام عنوان کرد: با توجه به ضرورت ساماندهی خانهمسافرها، صدور مجوز با ضوابط دنبال میشود و انتظار میرود مالکان خانهمسافرها نیز مطابق ضوابط نسبت به فعالیت و پذیرش مسافر اقدام کنند.
شریفی تصریح کرد: «مسافران و گردشگران نیز برای امنیت بیشتر و دریافت خدمات مطلوبتر از خانههای دارای مجوز از ادارهکل استان برای اقامت استفاده کنند و در صورت مشاهده تخلفات احتمالی، شکایات خود را برای بررسی و پیگیری به حوزه گردشگری استان اطلاع دهند.
وی گفت: با توجه بهاینکه توسعه صنعت گردشگری امری ضروری است، این مجوز برای مالکان خانههایی که علاقهمند به فعالیت در بخش گردشگری هستند، صادر میشود.
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