اجرای پروژه ملی آزاد راه حرم تا حرم تسریع شود/ ضرورت کاهش تصادفات

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر سه شنبه در جلسه شورای راهبری وضعیت تصادفات رانندگی استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه یکی از علل آمار بالای تصادفات در حوزه استان وجود نقاط حادثه خیز است، ابراز داشت: اگرچه اصلاح و رفع این نقاط در دستور کار قرار گرفته و تعدادی از آن‌ها انجام شدند اما شهرداری‌ها نیز می‌بایست نسبت به ایمن سازی مکان‌های حادثه خیز وارد میدان شوند.

وی ضمن بیان اینکه اقدامات صورت گرفته باید به نحوی مؤثر شود که در پایان سال و سه ماهه منتهی به سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل کاهش تعداد تصادفات را شاهد باشیم، افزود: می‌بایست حوادث اخیر رانندگی به دقت ریشه یابی و در اقدام فوری ایمن سازی نقاط حادثه حیز در دستور کار اجرای فوری قرار گیرد.

استاندار سمنان بابیان اینکه مجموعه اقدامات در شورای راهبردی تصادفات می‌بایست به افزایش ماندگاری مسافر و کاهش میزان تصادفات جاده‌ای منتهی شود، ابراز داشت: معرفی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های گردشگری در سطح استان از طریق نصب تابلوهای اطلاع رسانی و هدایت و راهنمایی مسافران برای بهره مندی از روستاهای هدف گردشگری از دیگر عواملی که به افزایش ماندگاری مسافر کمک می‌کند.

هاشمی بابیان اینکه اقدامات اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در راستای ارتقا فرهنگ ترافیکی در دستور کار شورای راهبری تصادفات استان و صدا و سیما باید واقع شود، تصریح کرد: برای تسریع اجرای پروژه ملی آزاد راه حرم تا حرم در راستای ارتقا کیفیت راه‌های استان و کاهش میزان تصادفات جاده‌ای پیگیری‌ها در سطح ملی به صورت ویژه در دستور کار باید باشد.

وی تاکید کرد: آمار مربوط به فوت آسیب دیدگان از تصادفات جاده‌ای در مراکز درمانی و بیمارستانی یکی از آسیب‌هایی که باید توسط دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سمنان و شاهرود در راستای کاهش این مهم، بررسی و آسیب شناسی شود.