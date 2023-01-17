به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کرمی نژاد ظهر امروز سهشنبه در گفتوگویی رسانهای تأکید کرد: با توجه به بارشهای باران در شهر اهواز، تیمهای عملیاتی و فنی شرکت آبفای خوزستان برای مقابله با آبگرفتگی فاضلاب آمادگی دارند.
وی افزود: تیمهای عملیاتی این شرکت نیز در ۲۲ نقطه بحرانی کلانشهر اهواز مستقر و در صورت بروز مشکل برای حل آن اقدام میکنند.
کرمی نژاد ادامه داد: با بررسیهای انجام شده تاکنون مشکل خاصی در خصوص فاضلاب در بارندگی امروز گزارش نشده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان بیان کرد: هم اکنون ۱۵۴ جبهه کاری برای اصلاح و بازسازی خطوط فاضلاب اهواز در حال فعالیت است.
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