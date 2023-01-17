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۲۷ دی ۱۴۰۱، ۱۳:۱۶

به دلیل بارش باران و احتمال آبگرفتگی؛

تیم‌های عملیاتی در ۲۲ نقطه بحرانی اهواز مستقر هستند

تیم‌های عملیاتی در ۲۲ نقطه بحرانی اهواز مستقر هستند

اهواز- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به احتمال وقوع آب‌گرفتگی در اهواز گفت: تیم‌های آبفای استان در ۲۲ نقطه بحرانی اهواز برای مقابله با آب‌گرفتگی فاضلاب مستقر شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کرمی نژاد ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای تأکید کرد: با توجه به بارش‌های باران در شهر اهواز، تیم‌های عملیاتی و فنی شرکت آبفای خوزستان برای مقابله با آب‌گرفتگی فاضلاب آمادگی دارند.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی این شرکت نیز در ۲۲ نقطه بحرانی کلان‌شهر اهواز مستقر و در صورت بروز مشکل برای حل آن اقدام می‌کنند.

کرمی نژاد ادامه داد: با بررسی‌های انجام شده تاکنون مشکل خاصی در خصوص فاضلاب در بارندگی امروز گزارش نشده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان بیان کرد: هم اکنون ۱۵۴ جبهه کاری برای اصلاح و بازسازی خطوط فاضلاب اهواز در حال فعالیت است.

کد مطلب 5684779

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