به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کرمی نژاد ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای تأکید کرد: با توجه به بارش‌های باران در شهر اهواز، تیم‌های عملیاتی و فنی شرکت آبفای خوزستان برای مقابله با آب‌گرفتگی فاضلاب آمادگی دارند.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی این شرکت نیز در ۲۲ نقطه بحرانی کلان‌شهر اهواز مستقر و در صورت بروز مشکل برای حل آن اقدام می‌کنند.

کرمی نژاد ادامه داد: با بررسی‌های انجام شده تاکنون مشکل خاصی در خصوص فاضلاب در بارندگی امروز گزارش نشده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان بیان کرد: هم اکنون ۱۵۴ جبهه کاری برای اصلاح و بازسازی خطوط فاضلاب اهواز در حال فعالیت است.