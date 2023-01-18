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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۹:۱۸

امام جمعه اهل سنت گله‌دار:

وجود یک دختر و زن در خانه رحمتی از طرف پروردگار است

وجود یک دختر و زن در خانه رحمتی از طرف پروردگار است

امام جمعه اهل سنت گله‌دار با بیان اینکه وجود دختر سپری برای والدین از آتش جهنم در قیامت است گفت: نمی‌توان دنیای بدون زن را تصور کرد، دین ما دین آزادی و زیبایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ مصطفی نوری امام جمعه اهل سنت گله‌دار در همایش «سبک زندگی اسلامی ایرانی» که به مناسبت ولادت حضرت فاطمه(س) در گله‌دار برگزار شد اظهار داشت: هرگاه حضرت فاطمه (س) بر پدرش وارد می‌شد پیامبر خدا بلند می‌شد، پیشانی‌اش را می‌بوسید و ردایش را پهن می‌کرد تا دخترش بر روی آن بنشیند.

ایشان تصریح کرد: هرگاه که پیامبر خدا مشتاق بوی جنت می‌شد دخترش را می‌بویید و می‌بوسید که رایحه جنت را از او استشمام کند.

امام جمعه اهل سنت گله‌دار خاطرنشان کرد: وجود یک دختر و زن در خانه رحمتی از طرف پروردگار است و وجود دختر سپری برای والدین از آتش جهنم در قیامت است.

شیخ نوری افزود: زینت این دنیا به آفرینش زن است. نمی‌توان دنیای بدون زن را تصور کرد، دین ما دین آزادی و زیبایی است.

کد مطلب 5684785
فاطمه علی آبادی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      واقعابدانیددختران مجردی هستننددرخانه که باعشق پرستارپدرومادرپیرشان هستنندبخداحتی بادست خالی وکارگری هیچکس جای والدین زحمتکش نمیگیرد

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