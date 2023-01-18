به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ مصطفی نوری امام جمعه اهل سنت گله‌دار در همایش «سبک زندگی اسلامی ایرانی» که به مناسبت ولادت حضرت فاطمه(س) در گله‌دار برگزار شد اظهار داشت: هرگاه حضرت فاطمه (س) بر پدرش وارد می‌شد پیامبر خدا بلند می‌شد، پیشانی‌اش را می‌بوسید و ردایش را پهن می‌کرد تا دخترش بر روی آن بنشیند.

ایشان تصریح کرد: هرگاه که پیامبر خدا مشتاق بوی جنت می‌شد دخترش را می‌بویید و می‌بوسید که رایحه جنت را از او استشمام کند.

امام جمعه اهل سنت گله‌دار خاطرنشان کرد: وجود یک دختر و زن در خانه رحمتی از طرف پروردگار است و وجود دختر سپری برای والدین از آتش جهنم در قیامت است.

شیخ نوری افزود: زینت این دنیا به آفرینش زن است. نمی‌توان دنیای بدون زن را تصور کرد، دین ما دین آزادی و زیبایی است.