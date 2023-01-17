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۲۷ دی ۱۴۰۱، ۱۳:۴۱

قیمت سکه و طلا ۲۷ دی ۱۴۰۱/ سکه امامی ۲۲ میلیون تومان شد

قیمت سکه و طلا ۲۷ دی ۱۴۰۱/ سکه امامی ۲۲ میلیون تومان شد

قیمت سکه و طلا نسبت به دیروز افزایشی بود و قیمت سکه امامی به ۲۲ میلیون تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۴ دی ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۲ میلیون و ۹۷ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۹۷۱ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان)
سکه امامی (طرح جدید) ۲۲.۰۹۷.۰۰۰ ۳.۳۳۰.۰۰۰
سکه بهار آزادی ۲۰.۸۰۲.۰۰۰ ۲.۱۷۹.۰۰۰
نیم سکه ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ ۳.۳۸۹.۰۰۰
ربع سکه ۸.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۵۳۸.۰۰۰
سکه گرمی ۴.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۲۰۴.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان)
۱۸ عیار ۱.۹۷۱.۱۰۰
۲۴ عیار ۲.۶۲۸.۲۰۰
طلای دست دوم ۱.۹۴۹.۷۸۰
مثقال طلا ۸.۵۲۶.۰۰۰
انس طلا ۱۹۱۶ دلار و ۳۶ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۱۶ دلار و ۳۶ سنت است.

کد مطلب 5684805

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خدارو شکر الابرکت الله🤣🤣🤣🤣
    • IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خدارو شکر الابرکت الله🤣🤣🤣🤣
    • IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اگه دولت دخالت در قیمت گذاری نکنه خیلی بهتر با عرضه ربع سکه در بازار بورس با قیمت بالا گره گشا که نبود هیچ باعث شد قیمت سکه بالا تر هم بره
    • IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اگه دولت دخالت در قیمت گذاری نکنه خیلی بهتر با عرضه ربع سکه در بازار بورس با قیمت بالا گره گشا که نبود هیچ باعث شد قیمت سکه بالا تر هم بره
    • ایدا US ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      ربع و با ده میایون انداختن به مردم الان رب ارزون
    • RO ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      همه اجناس روز به روز داره میره بالا این مردم احمق کی میخوان با شعور بشن که همه این گرانی ها حاصل تصمیم های مزخرف یک نفر برای ۸۵میلیون ایرانیه چرا ما باید تاوان حماقت چند درصد احمق و نفهم ایرانی رو بدیم
    • RO ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      همه اجناس روز به روز داره میره بالا این مردم احمق کی میخوان با شعور بشن که همه این گرانی ها حاصل تصمیم های مزخرف یک نفر برای ۸۵میلیون ایرانیه چرا ما باید تاوان حماقت چند درصد احمق و نفهم ایرانی رو بدیم
    • ناشناسو IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خوب
    • AE ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      وزیر محترم اقتصاد در اقتصاد کشور چه خبر هست توضیح دهید نمابندگان مجلس توصیح دهید ارزش پول ملی چرا بیش از زمان جنگ دچار افت شده است توضیح دهید
    • AE ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      وزیر محترم اقتصاد در اقتصاد کشور چه خبر هست توضیح دهید نمابندگان مجلس توصیح دهید ارزش پول ملی چرا بیش از زمان جنگ دچار افت شده است توضیح دهید
    • کرم IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سکه امامی زیر ۲۲۴۰۰۰۰۰ تومان تو شهرستانها نیست
    • کرم IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سکه امامی زیر ۲۲۴۰۰۰۰۰ تومان تو شهرستانها نیست
    • حمید IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سربلندباشیدبه فکرکردن هستید
    • شاندرمن IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      فعلا قیمتها راه داره که بره بالا خداروشکر.هرچی داریم ازهمیناداریم .البته ازلحاظ بدبختی
    • دانیال IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      2 0
      پاسخ
      خدا لعنتتون کنه تکلیف اونی که داره مهریه میده چی میشه؟
    • IR ۰۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      3 2
      پاسخ
      شما که گفتین سکه پایین میاد پس کو

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