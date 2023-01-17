قیمت سکه و طلا ۲۷ دی ۱۴۰۱/ سکه امامی ۲۲ میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۴ دی ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۲ میلیون و ۹۷ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۹۷۱ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۲۲.۰۹۷.۰۰۰ ۳.۳۳۰.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۲۰.۸۰۲.۰۰۰ ۲.۱۷۹.۰۰۰ نیم سکه ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ ۳.۳۸۹.۰۰۰ ربع سکه ۸.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۵۳۸.۰۰۰ سکه گرمی ۴.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۲۰۴.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۱.۹۷۱.۱۰۰ ۲۴ عیار ۲.۶۲۸.۲۰۰ طلای دست دوم ۱.۹۴۹.۷۸۰ مثقال طلا ۸.۵۲۶.۰۰۰ انس طلا ۱۹۱۶ دلار و ۳۶ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۱۶ دلار و ۳۶ سنت است.