قیمت سکه و طلا ۲۷ دی ۱۴۰۱/ سکه امامی ۲۲ میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۴ دی ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۲ میلیون و ۹۷ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۹۷۱ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۲۲.۰۹۷.۰۰۰
|۳.۳۳۰.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۲۰.۸۰۲.۰۰۰
|۲.۱۷۹.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۲.۷۰۰.۰۰۰
|۳.۳۸۹.۰۰۰
|ربع سکه
|۸.۲۰۰.۰۰۰
|۳.۵۳۸.۰۰۰
|سکه گرمی
|۴.۵۰۰.۰۰۰
|۲.۲۰۴.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۱.۹۷۱.۱۰۰
|۲۴ عیار
|۲.۶۲۸.۲۰۰
|طلای دست دوم
|۱.۹۴۹.۷۸۰
|مثقال طلا
|۸.۵۲۶.۰۰۰
|انس طلا
|۱۹۱۶ دلار و ۳۶ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۱۶ دلار و ۳۶ سنت است.
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