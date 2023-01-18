بازار داغ خرید کرسی و بخاری برقی/خاطره های گذشته زنده شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هوا که به منفی صفر درجه رسید، فشار گاز نیز در خراسان جنوبی دچار نوسانات شد و برخی از شهروندان در استان به ویژه در شهرهای بشرویه و طبس به صورت موردی دچار قطعی گاز شدند.

از طرفی بسیاری از شهروندان خراسان‌جنوبی برای مدیریت مصرف انرژی و یا برای واحد صنفی و مغازه خود به سراغ خرید بخاری‌های برقی و نفتی رفتند. بسیاری از شهروندان نیز در خانه خود کرسی راه انداختند و این نوستالژی قدیمی را زنده کردند.

نوستالژی قدیمی زنده شد

فیلم‌هایی در فضای مجازی دست به دست شده است که نشان می‌دهد که برخی از مردم به ویژه در مناطق روستایی به سمت استفاده از کرسی روی آورده‌اند.

همه این موارد باعث شد که بازار بخاری‌های برقی و نفتی داغ شود و بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی این بخاری‌ها را از انباری مغازه‌های خود بیرون بیاورند.

رونق استفاده از بخاری‌های نفتی و برقی به قدری افزایش یافته است که جهادگران برای کمک به مردم در شرایط برودت و سرمای شدید هوا پای کار تعمیر آن آمده‌اند.

جهادی‌ها پای کار تعمیر وسایل گرمایشی برقی و نفتی

در تاریخ ۲۵ دی ماه، مهدی هنری، رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از روز گذشته با توجه قطع موردی در برخی روستاهای بشرویه قرارگاه جهادی امام رضا (ع) بشرویه پای کار آمد.

وی با بیان اینکه با فعالیت ۲۴ ساعته این قرارگاه تعداد ۱۱۰ عدد کرسی برقی را ساخته و در بین مردم توزیع شده است، ادامه داد: همچنین تعداد ۶۰ بخاری نفتی قدیمی از آموزش پرورش دریافت شده که توسط جهادگران بشرویه تعمیرات آنها در حال انجام است.

رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی یادآور شد: با کمک گروه‌های جهادی فردوس نیز بیش از ۱۰۰ چراغ و بخاری نفتی برای شرایط بحران جمع آوری شده است.

لیلا محمدی از شهروندان خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: هیچ نعمتی در زمستان بالاتر از بارش باران و برف نیست و باید به شکرانه این داده‌های ارزشمند خداوندی در زمستان سرد مدیریت مصرف انرژی را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه این روزها همه کارشناسان صحبت از صرفه جویی در مصرف انرژی می‌زنند، بیان کرد: خیلی از شهروندان به ویژه در مناطق روستایی به سمت استفاده از کرسی رفته‌اند و برخی نیز بخاری برقی تهیه کرده‌اند.

به یاد روزهای خاطره انگیز گذشته

این شهروند خراسان جنوبی گفت: در هر حال این روزها گزینه‌های جایگزین برای گرمایش خانه وجود دارد و همگی در زمستان سرد باید دمای خانه را بر محور همدلی تنظیم کنیم تا به همه هموطنان ما گاز برسد.

محمدی یادآور شد: در گذشته نیز بسیاری از مردم از کرسی در روزهای سرد زمستانی استفاده می‌کردند و این برودت هوا موجب شده که خاطره‌های قدیم از کرسی و چراغ علاء الدین و … دوباره زنده شود.

وی افزود: چند روز پیش از جلوی مغازه‌ای رد می‌شدم که دیدم تعداد زیادی کرسی برای فروش در جلوی مغازه اش گذاشته که برای من بسیار جالب بود.

قیمت بخاری‌های برقی

محمد ولی کاظمی که بیش از ۲۰ سال است در زمینه فروش لوازم خانگی فعالیت می‌کند در گفت و گو با مهر اظهارکرد: در حال حاضر قیمت یک بخاری برقی در بازار خراسان جنوبی بین ۳۵۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نوسان است.

وی درباره موجودی بخاری‌های برقی در بازار بیان‌کرد: شاید یک واحد صنفی موجودی بخاری برقی خود را تمام کرده باشد ولی اینگونه نیست که در بازار موجود نباشد.

فروشنده لوازم خانگی در بیرجند با اشاره به اینکه تقاضا برای خرید لوازم برقی و نفتی افزایش یافته است، گفت: قیمت این قبیل بخاری‌ها نه به خاطر موضوع افت فشار گاز و افزایش تقاضا بلکه مانند سایر محصولات و لوازم خانگی اندکی افزایش قیمت داشته است.

کاظمی ادامه داد: بخاری نفتی معمولاً کمتر در بازار برای فروش وجود دارد چرا که مدت هاست مورد استفاده مردم قرار نمی‌گیرد ولی شاید برخی از واحدهای صنفی از گذشته در انبار خود موجود داشته باشند.

استقبال مردم از خرید بخاری‌های برقی

انصاری فر رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در حال حاضر مردم بیشتر لوازم گرمایشی برقی موجود در بازار (بازار بیرجند) را خریده‌اند.

وی در مورد قیمت لوازم گرمایشی برقی بیان‌کرد: لوازم گرمایشی به طور معمول بین پنج تا ده درصد افزایش قیمت داشته است ولی اصناف خراسان جنوبی به واسطه انصاف و کمک به حال مردم معمولاً بخاری‌های برقی و نفتی را به قیمت سال قبل می‌فروشند.

خدادادی دبیر اجرایی اتاق اصناف خراسان جنوبی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مورد قیمت بخاری‌های نفتی و برقی چند روز پیش با بازرسین بازدیدی از اصناف مرتبط داشتیم و فاکتورها مورد بررسی قرار گرفت.

گرانفروشی در بازار وسایل گرمایشی نداشتیم

وی با تأکید بر اینکه خوشبختانه در بازرسی‌ها با گرانفروشی در بازار بخاری‌های برقی مواجه نشدیم، یادآور شد: با این حال اگر شهروندان با مورد گرانفروشی رو به رو شدند می‌توانند به سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.

دبیر اجرایی اتاق اصناف خراسان جنوبی بیان کرد: البته بخش زیادی از موجودی بخاری برقی در بازار بیرجند در روزهای اخیر خریداری شده است.

خدادادی با تأکید بر اینکه نهایت تلاش خود را برای آسایش و رفاه مردم انجام می‌دهیم، گفت: اصناف خراسان جنوبی نیز طبق همیشه همدلی و همراهی خود را به ویژه در شرایط سخت دارند و با حدأقل سود کالا را به فروش می‌رسانند

وی گفت: در هر حال شاید همه مردم و اصناف و … در این سرمای زمستان به خاطر افت فشار گاز دچار مشکلات عدیده شده باشند ولی می‌توان با مدیریت مصرف و استفاده از سوخت‌های جایگزین در کنار هم این سختی زمستان را به امید بهار سرسبز و زیبا سپری کرد.

استقبال مردم از کرسی‌های قدیمی و بخاری‌های برقی و نفتی یادآور دو نکته است. اول اینکه مردم خراسان جنوبی و ایران در شرایط سخت همواره صبر و همدلی و ایثار از خود نشان داده و به مسئولان برای خدمت رسانی بهتر کمک می‌کنند.

دوم اینکه شاید این کرسی‌ها و چراغ‌ها تنها یک نماد از گذشته نه چندان دور باشد ولی دوباره این نکته را به ما متذکر می‌شود که یکدلی‌ها نه در کنار امکانات و داشته‌های مادی که در پرتو دغدغه‌های مشترک و دوستی‌های قلبی رقم می‌خورد.