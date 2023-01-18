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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۲۰

از سوی مجتبی امینی؛

اعضای هیأت انتخاب چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند

اعضای هیأت انتخاب چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند

دبیر چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با اعلام اسامی هیٲت انتخاب این دوره، از اعلام اسامی فیلم‌های بخش سودای سیمرغ تا پنجم بهمن ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، مجتبی امینی با اشاره به فضای خاص و ویژه برپایی این دوره جشنواره، گفت: امسال شرایط متفاوت آماده‌سازی فیلم‌ها و برنامه‌های اجرایی، سبب شد همکاران من در ستاد جشنواره، تلاش مضاعفی داشته باشند تا بتوانیم در بخش‌های مختلف، شاهد رویدادی مطلوب و کیفی باشیم.

وی در ادامه گفت: جشنواره چهل‌ویکم با شعار اخلاق، امید و آگاهی برگزار می‌شود و خوشبختانه بر اساس این چشم‌انداز و با مساعی مدیران فرهنگی و هنرمندان سینمای ایران، آثار خوبی به این دوره جشنواره رسیده است و حضور این فیلم‌ها یک جشنواره پرشور و پرنشاط را نوید می‌دهد.

دبیر چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر همچنین با معرفی اعضای هیٲت‌انتخاب جشنواره چهل‌ویکم گفت: هیٲت‌انتخاب این دوره را آقایان حبیب احمدزاده (نویسنده و کارگردان)، دکتر رضا پورحسین (استاد دانشگاه و مدیر فرهنگی)، روح‌الله سهرابی (نویسنده، کارگردان و مدیر کل اداره نظارت بر عرضه و نمایش آثار سینمایی)، محمدرضا شرف‌الدین (تهیه‌کننده)، پرویز شیخ طادی (نویسنده و کارگردان)، محمدرضا عباسیان (دبیر اسبق جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و فیلمساز) و محمدحسین نیرومند (مدیر فرهنگی و عضو شورای پروانه نمایش) به عنوان یک جمع باتجربه تشکیل می‌دهند که همدلانه و مسئولانه آثار را بازبینی کردند و زحمات شبانه‌روزی آنها در این مدت جای سپاسگزاری دارد.

وی ادامه داد: باید یک تشکر ویژه هم از تهیه کنندگان و فیلمسازان بابت تلاش‌ مثال‌زدنی‌شان برای رساندن فیلم‌ها به جشنواره در شرایط خاص داشته باشم چرا که امسال، اتفاقات رخ داده در جامعه، بر روند تولید آثار تاثیر گذاشته بود و همین شرایط هم، ما را به شکل اطلاع‌رسانی متفاوتی از همیشه رهنمون ساخت.

امینی سپس به اعلام اسامی آثار سینمای کوتاه و مستند این دوره در اوایل بهمن اشاره کرد و درباره زمان نهایی اعلام آثار بخش مسابقه سینمای ایران گفت: امسال با توجه به آماده‌نشدن نسخه کامل برخی آثار برای بازبینی، تعداد بیشتری فیلم در فهرست نهایی قرار گرفته است.

بازبینی آثار رسیده به بخش سودای سیمرغ به پایان رسیده و با توجه به مهلت داده شده برای تحویل نسخه نهایی آثار، جلسه جمع‌بندی هیٲت‌انتخاب نهایتا تا ۵ بهمن ماه برگزار و اسامی آثار بخش مسابقه سینمای ایران -سودای سیمرغ رسما اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5685592
زهرا منصوری

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      0 0
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      واقعاً این ترکیب می تواند اهالی سینما را قانع کند یا نماینده سینمای ایران باشد؟
    • شایان سیدی IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      0 0
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      به دایی عزیزم همیشه افتخار میکردم و تبریک عرض میکنم استاد پرویز شیخ طادی بزرگوار و همکاران گرامیشان

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