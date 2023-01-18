اعضای هیأت انتخاب چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، مجتبی امینی با اشاره به فضای خاص و ویژه برپایی این دوره جشنواره، گفت: امسال شرایط متفاوت آماده‌سازی فیلم‌ها و برنامه‌های اجرایی، سبب شد همکاران من در ستاد جشنواره، تلاش مضاعفی داشته باشند تا بتوانیم در بخش‌های مختلف، شاهد رویدادی مطلوب و کیفی باشیم.

وی در ادامه گفت: جشنواره چهل‌ویکم با شعار اخلاق، امید و آگاهی برگزار می‌شود و خوشبختانه بر اساس این چشم‌انداز و با مساعی مدیران فرهنگی و هنرمندان سینمای ایران، آثار خوبی به این دوره جشنواره رسیده است و حضور این فیلم‌ها یک جشنواره پرشور و پرنشاط را نوید می‌دهد.

دبیر چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر همچنین با معرفی اعضای هیٲت‌انتخاب جشنواره چهل‌ویکم گفت: هیٲت‌انتخاب این دوره را آقایان حبیب احمدزاده (نویسنده و کارگردان)، دکتر رضا پورحسین (استاد دانشگاه و مدیر فرهنگی)، روح‌الله سهرابی (نویسنده، کارگردان و مدیر کل اداره نظارت بر عرضه و نمایش آثار سینمایی)، محمدرضا شرف‌الدین (تهیه‌کننده)، پرویز شیخ طادی (نویسنده و کارگردان)، محمدرضا عباسیان (دبیر اسبق جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و فیلمساز) و محمدحسین نیرومند (مدیر فرهنگی و عضو شورای پروانه نمایش) به عنوان یک جمع باتجربه تشکیل می‌دهند که همدلانه و مسئولانه آثار را بازبینی کردند و زحمات شبانه‌روزی آنها در این مدت جای سپاسگزاری دارد.

وی ادامه داد: باید یک تشکر ویژه هم از تهیه کنندگان و فیلمسازان بابت تلاش‌ مثال‌زدنی‌شان برای رساندن فیلم‌ها به جشنواره در شرایط خاص داشته باشم چرا که امسال، اتفاقات رخ داده در جامعه، بر روند تولید آثار تاثیر گذاشته بود و همین شرایط هم، ما را به شکل اطلاع‌رسانی متفاوتی از همیشه رهنمون ساخت.

امینی سپس به اعلام اسامی آثار سینمای کوتاه و مستند این دوره در اوایل بهمن اشاره کرد و درباره زمان نهایی اعلام آثار بخش مسابقه سینمای ایران گفت: امسال با توجه به آماده‌نشدن نسخه کامل برخی آثار برای بازبینی، تعداد بیشتری فیلم در فهرست نهایی قرار گرفته است.

بازبینی آثار رسیده به بخش سودای سیمرغ به پایان رسیده و با توجه به مهلت داده شده برای تحویل نسخه نهایی آثار، جلسه جمع‌بندی هیٲت‌انتخاب نهایتا تا ۵ بهمن ماه برگزار و اسامی آثار بخش مسابقه سینمای ایران -سودای سیمرغ رسما اعلام خواهد شد.