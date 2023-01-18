به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تصویر شهر، فیلم‌سینمایی «پالتو شتری» به کارگردانی مهدی علی میرزایی از هفته آینده به سرگروهی سینما مگامال روی پرده سینماهای سراسر کشور می‌رود.

این فیلم به تهیه‌کنندگی مجید شیخ انصاری و کارگردانی مهدی علی میرزایی است که از هفته آینده در سینماهای سراسر کشور توسط پخش موسسه تصویر شهر اکران می‌شود.

«پالتو شتری» یک درام کمدی است که در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در بخش نگاه نو و سودای سیمرغ حضور داشت.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «اگه دشمنید چرا اینقدر با هم می‌پرید؟ اگه دوستید چرا اینقدر به هم می‌پرید؟»

«پالتو شتری» با بازی سام درخشانی، بهاره کیان افشار، لیندا کیانی، بانیپال شومون، شاهرخ فروتنیان، افسانه چهره آزاد، پریوش نظریه، علیرضا مهران، طوفان مهردادیان و رضا شیخ انصاری است.