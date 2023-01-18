جواد بلندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای ماه تاکنون بطور متوسط روزانه نزدیک به ۱۵ هزار کپسول گاز مایع بین ۱۱۵ هزار ۸۰۰ خانوار در حوزه عملیاتی شرکت مای پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت حیدریه توزیع شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت‌حیدریه بیان کرد: با تعطیلی جایگاه‌های سی ان جی از بیستم دیماه تا کنون مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد و نسبت به تعداد روز مشابه قبل از تعطیلی جایگاه‌ها ۷ درصد افزایش مصرف بنزین را شاهد بودیم.

وی گفت: از مجموع یک میلیون ۱۲۷ هزار لیتر نفت سفید ارسالی به حوزه عملیاتی منطقه بیش از یک میلیون لیتر نفت سفید در بین بیش از ۳۱ هزار خانوار توزیع شد که بیشترین میزان توزیع در شهرستان مرزی خواف به میزان ۲۵۰ هزار لیتر بود.

بلندی تصریح کرد: در بخش صنایع و صنوف بیش از ۶۴۰ هزار لیتر نفت گاز بعنوان سوخت جایگزین توزیع شده است که با تمهیدات دیده شده و تلاش مضاعف همکاران و دست اندرکاران حوزه سوخت رسانی مشکلی در تأمین سوخت جایگزین نداریم.