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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۸:۳۵

مدیرعامل هلال احمر گلستان:

۳.۵ تن مرغ منجمد در محلات کم برخوردار گلستان توزیع می شود

۳.۵ تن مرغ منجمد در محلات کم برخوردار گلستان توزیع می شود

گرگان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: ۳.۵ تُن مرغ منجمد بین اهالی ساکن در ۶ محله کم برخوردار گلستان توسط هلال احمر توزیع می شود.

قاسم غریب آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در راستای اجرای طرح سراسری حمایت از محلات کم برخوردار کشور، تحت عنوان ۲۰۲۰ فرآیند حمایت از ۶ محله کم برخوردار استان به هلال احمر سپرده شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: با توجه به اینکه اجرای این طرح از تاکیدات رهبر معظم انقلاب بوده است تلاش می‌کنیم به طور ویژه و تا پایان طرح از اهالی ساکن در این محلات کم برخوردار حمایت کنیم.

وی گفت: در راستای حمایت از اهالی این مناطق حدود سه هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مرغ در محلات امام رضا (ع) گرگان، کوی عرفان، گل تپه گرگان، غربت محله بندرگز، گوگل مینودشت و سید آباد گنبدکاووس توزیع می‌شود.

غریب آبادی گفت بر اساس برنامه مقرر است توزیع بسته‌های معیشتی و اقلام خوراکی در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان هم اجرایی شود.

کد مطلب 5686178

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