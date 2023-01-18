۳.۵ تن مرغ منجمد در محلات کم برخوردار گلستان توزیع می شود

قاسم غریب آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در راستای اجرای طرح سراسری حمایت از محلات کم برخوردار کشور، تحت عنوان ۲۰۲۰ فرآیند حمایت از ۶ محله کم برخوردار استان به هلال احمر سپرده شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: با توجه به اینکه اجرای این طرح از تاکیدات رهبر معظم انقلاب بوده است تلاش می‌کنیم به طور ویژه و تا پایان طرح از اهالی ساکن در این محلات کم برخوردار حمایت کنیم.

وی گفت: در راستای حمایت از اهالی این مناطق حدود سه هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مرغ در محلات امام رضا (ع) گرگان، کوی عرفان، گل تپه گرگان، غربت محله بندرگز، گوگل مینودشت و سید آباد گنبدکاووس توزیع می‌شود.

غریب آبادی گفت بر اساس برنامه مقرر است توزیع بسته‌های معیشتی و اقلام خوراکی در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان هم اجرایی شود.