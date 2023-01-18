تیم ملی هندبال ایران مغلوب اسلوونی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی مردان ایران در اولین دیدار خود از مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان که به میزبانی لهستان برگزار می شود، شامگاه امروز چهارشنبه به مصاف تیم ملی اسلوونی رفت و ۳۸ بر ۲۱ مغلوب این تیم قدرتمند شد.

تیم ملی هندبال ایران با صعود از گروه خود در رقابت‌های قهرمانی جهان و قرار گرفتن در جمع ۲۴ تیم برتر جهان با تیم‌های اسلوونی، فرانسه و لهستان به رقابت می‌پردازد.

محمد سیاوشی، علی رحیمی کازرونی، امیدرضا سرپوشی، مجتبی حیدرپور، محمدرضا اورعی، سلامان بربط، افشین صادقی، شهاب صادق‌زاده، وحید مسعودی، محمدمهدی بهنام‌نیا، میلاد قلندری، پویا نوروزی‌نژاد، محمد کیانی، مهرداد صمصامی، یاسین کبیریان‌جو، رضا یادگاری دهکردی، سید مهدی موسوی، صابر حیدری، محمدرضا کاظمی، علی کوهزاد ۲۰ ملی‌پوش حاضر در این مسابقات هستند.

روح‌الله اکرمی‌نیا (سرپرست)، وسلین وویوویچ (سرمربی)، حمید صادق شاه‌نشین (مربی)، شهداد مرتجی (مربی) و دانیال مصلح پور(پزشکیار) کادر تیم ملی هندبال ایران را در رقابت‌های قهرمانی جهان تشکیل می‌دهند.

برنامه رقابت‌های تیم ملی هندبال مردان ایران در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ لهستان به شرح زیر است:

جمعه ۳۰ دی ماه - ساعت ۲۰:۳۰ - ایران - فرانسه

یکشنبه ۲ بهمن ماه - ساعت ۲۰:۳۰ - ایران - لهستان