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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۲۲:۲۶

سرپرست مدیریت آموزش و پرورش خوی:

آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده خوی طبق برنامه انجام می‌شود

آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده خوی طبق برنامه انجام می‌شود

ارومیه- سرپرست مدیریت آموزش و پرورش خوی گفت: طبق بازدیدهای انجام شده در زلزله، حوزه‌های برگزاری کنکور در این شهرستان از نظر سازه مشکلی ندارند و آزمون در موعد مقرر در آنها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمد پور در این زمینه افزود: در پی وقوع زمین لرزه در خوی که بعد از ظهر امروز رخ داد بازدید از مدارس با اولویت حوزه های برگزاری کنکور سراسری آغاز شد.

وی بیان کرد: طبق ارزیابی دقیق انجام شده، هیچ آسیبی به محل های برگزاری آزمون سراسری کنکور وارد نشده و آزمون در وقت مقرر برگزار خواهد شد.

سرپرست مدیریت آموزش و پرورش خوی با توصیه به به داوطلبان کنکور سراسری گفت: داوطلبان روز های پنجشنبه و جمعه با آرامش می توانند در محل برگزاری آزمون ها حضور یابند.

وی اظهار کرد: طبق بررسی ها با توجه به اینکه کانون زلزله به بخش فیرورق نزدیک بوده، مدارس این منطقه بیشتر در معرض آسیب بوده است که با توجه به تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه ارزیابی های دقیق تر انجام و خسارت های وارد شده برآورد و اعلام می شود.

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر حدود ساعت ۱۳ و ۳۸ دقیقه امروز، چهارشنبه، خوی در شمال آذربایجان غربی را لرزاند.

مکان دقیق این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۴۴.۵۸ درجه و عرض جغرافیایی۳۸.۵۸ و عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.

همچنین حدود ساعت ۱۳ و ۱۹ دقیقه امروز زمین لرزه دیگری با قدرت ۳.۶ ریشتر همین منطقه را لرزانده بود.

زمین لرزه‌ای با قدرت ۵.۴ ریشتر روز ۱۳ مهر امسال در خوی اتفاق رخ داد که موجب خسارت کلی به هزار و ۱۰۰ واحد و خسارت جزئی به بیش از چهار هزار واحد مسکونی شهری و روستایی شد.

کد مطلب 5686374

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