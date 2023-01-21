تجارت مرگ با دخانیات در کشور/ کاهش سن افراد سیگاری

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمدبیگی افزود: محدود کردن محل مصرف دخانیات و افزایش مالیات خرید و حتی واردات سیگار می‌تواند نقش پررنگی در کاهش مصرف سیگار را داشته باشد، ایران جزو کشورهای ضعیف منطقه در بستن مالیات به دخانیات محسوب می‌شود به گونه‌ای که امروز شاهد کاهش سن مصرف سیگار در بین نوجوانان هستیم.

وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا افزایش مالیات بر دخانیات را در بودجه سال ۱۴۰۲ مورد توجه قرار دهیم، متأسفانه به رغم تورم حاکم بر جامعه و رشد چندین برابری کالاهای اساسی، قیمت کالاهایی همچون سیگار تغییری نداشته است، آیا با کاهش مالیات بر سیگار در کاهش میزان مصرف آن تغییری ایجاد شده است یا به عکس. سیستم اجرایی کشور زمانی که از کاهش مالیات دخانیات حمایت می‌کند آیا اشتغالزایی مورد توجه است یا افزایش فروش سیگار. تناقض گویی مسئولان و متولیان با عدم افزایش مالیات بر سیگار با حفظ سلامت جامعه همخوانی ندارد.

محمدبیگی ادامه داد: کاهش مالیات دخانیات یعنی اشتغال‌زایی و سرمایه گذاری بر روی بستر سرطان و مرگ؛ امروز شاهد انواع اعتیاد به اشکال مختلف در بین جوانان هستیم که با هیچ رقم دلاری و ریالی قابل جبران نیست.

وی در ادامه یادآور شد: مقرر بود بودجه حاصل از افزایش مالیات بر دخانیات در بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه سلامت از خرید آمبولانس تا تأمین تجهیزات پزشکی، رسیدگی به امور معلولان، آموزش و ورزش هزینه شود که متأسفانه هیچ کدام مورد توجه قرار نگرفت. رشد بی رویه قیمت کالاهای اساسی در حوزه سلامت در مقابل عدم افزایش قیمت دخانیات یعنی تجارت مرگ در کشور که با هیچ رقمی قابل جبران نیست.

محمدبیگی با انتقاد از اینکه عنوان می‌شود افزایش مالیات بر دخانیات موجب افزایش مصرف موادمخدر در کشور است، یادآور شد: هیچگونه دلیل پزشکی مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین افزایش قیمت دخانیات با افزایش مصرف موادمخدر وجود ندارد، طبق مطالعات صورت گرفته بر روی مکانیزم مغزی هیچگونه دلیلی مبنی بر اثبات این مسئله که کاهش مصرف سیگار گرایش به موادمخدر را افزایش می‌دهد، وجود ندارد. سیگار دروازه ورود به اعتیاد است. اگر مصرف سیگار در کشور کاهش یابد قطعاً با کاهش مصرف مواد مخدر در کشور روبرو خواهیم بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: اگر در بودجه سال آتی، دولت نسبت به کاهش مصرف سیگار عملکرد مؤثری نداشته باشد، گناهی نابخشودنی مرتکب شده است. نگذارید ایران قربانی اعتیاد در منطقه باشد. امروز ماحصل برجام، شرکت‌های دخانیاتی هستند که مشمول هیچگونه تحریمی نبوده‌اند.