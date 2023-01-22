رشد ۳۰ برابری جذب اعضای هیات علمی خانم

علی باقر طاهری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستاوردهای انقلاب در حوزه آموزش عالی گفت: اگر دستاوردهای انقلاب در حوزه آموزش عالی را بانگاه به جنسیت و تفکیک خانم ها و آقایان ارزیابی کنیم، بسیار قابل توجه است جمعیت هیات علمی دانشگاه های ما نسبت به اول انقلاب، ۱۳ برابر رشد کرده است.

وی ادامه داد: وقتی به جمعیت اعضای هیات علمی خانم و آقا نگاه می کنیم، جالب است، رشد اعضای هیات علمی خانم، نسبت به اول انقلاب ۳۰ برابر و اعضای هیات علمی آقا ۱۱ برابر بوده است. یعنی افزایش ۳ برابر ی اعضای هیات علمی خانم را داریم و در مجموع اکنون، نزدیک به ۲۸ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور را خانم ها تشکیل می دهند.

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی درپاسخ به این سئوال که آیا جذب اعضای هیات علمی خانم نسبت به آقابان کمتر صورت می گیرد افزود: خیر این درست نیست، در ضوابط جذب اعضای هیات علمی، امتیازات خاصی نیست که برای جذب اعضای هیات علمی خانم محدودیت ایجاد کرده باشد، اخیرا نیز برخی از مصوبات جذب به نفع خانم ها و برای حمایت از آنها تدوین شده است و هیچ مانعی هم برای جذب خانم ها نیست.

وی ادامه داد: اما آنچه که اتفاق افتاده، این است که اکنون اعضای هیات علمی خانم، نسبت به کل در مجموعه وزارت علوم نزدیک به ۲۸ درصد بوده، که عدد بسیارخوبی است.

طاهری نیا گفت: اگر بخواهیم طور دیگری هم مقایسه کنیم به این شکل مطرح می شود، اگر دانشگاهی دارای ۱۴۳ هیات علمی باشد، ۴۳ هیات علمی آن را خانم ها و ۱۰۰ هیات علمی دیگر را آقایان تشکیل می دهند، در مجموع می توان گفت در بخش اعضای هیات علمی به عنوان یکی از دستاوردهای بارز انقلاب اسلامی، شاهد رشد چشمگیر حضور خانم ها در کسوت هیات علمی در مجموعه دانشگاه های کشور هستیم که این اتفاق در بخش دانشجویی هم رخ داده است.

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی افزود: جالب آن است که در سال تحصیلی گذشته جمعیت دانشجویی دختران کمی بیش از ۵۰ درصد بود، یعنی دانشجویان دختر ۵۰/۸ و دانشجویان پسر ۴۹/۲ را به خود اختصاص می دادند که این نسبت امسال جابجا شده است.

وی گفت: بنابراین جمعیت دانشجویی خانم ها و آقایان امسال پا به پا پیش می روند در حالی اویل انقلاب خیلی شرایط فرق می کرده است.