به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، رویداد تخصصی بازیهای دیجیتال با حضور فعالان صنعت گیم و گیمرهای برتر، روزهای ۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۴۰۱، در محل آکادمی ایرانسل واقع در ایستگاه نوآوری شریف برگزار میشود. هدف از برگزاری این رویداد، بررسی زیست بوم بازیهای دیجیتال کشور با نگاه به «تکنولوژیهای تحولگرا و تاثیرگذار در حوزه گیم»، «بازیسازی»، «طراحی و نقش فناوری در حوزه گیم»، «شبکهسازی و شناسایی ظرفیتهای فردی و تیمی در راستای همافزایی»، «آموزش و یادگیری کسب درآمد در پلتفرم داخلی»، «آموزش و یادگیری در گرایشهای مختلف صنعت بازی»، «شناسایی فرصتهای کسب و کار و اشتغالزایی»، «توسعه کسب و کارها و پلتفرمها» و «بررسی گیم بین المللی و تکنولوژیهای کاربردی آن و مقایسه با پلتفرمهای داخلی» است.
رویداد تخصصی بازیهای دیجیتال، محورهایی از جمله «نقش فناوریهای تحولگرا در دنیای گیم»، «تأثیر گیم بر پیشرفت فناوری» و «مهارتهای طراحی و بازیسازی و کسب درآمد از گیم» را شامل میشود و گروه مخاطبان آن، سازندگان بازی، گیمرها، استریمرها، رسانههای بازی، سازمانها و افراد علاقهمند به سرمایهگذاری در این زمینهاند.
در این رویداد، دو پنل تخصصی با حضور کارشناسان و فعالان زیستبوم فناوری، با موضوع «چالشها و فرصتهای پیش رو» و «انتقال تجربه عملی و کاربردی» نیز برگزار میشود. بازدید از نمایشگاه تجهیزات با حضور فعالان کسبوکار، از دیگر بخشهای این رویداد است. همچنین در انتهای رویداد، گیمرها به صورت انفرادی و تیمی به رقابت میپردازند و به نفرات برتر، جوایز نقدی اهدا خواهد شد.
این رویداد به صورت حضوری در روزهای ۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۴۰۱، در آکادمی ایرانسل واقع در ایستگاه نوآوری شریف برگزار و به صورت آنلاین از ساعت ۹ تا ۱۷، از تلویزیون اینترنتی لنز ایرانسل پخش میشود.
ثبتنام در رویداد بازیهای دیجیتال از طریق وبسایت آکادمی ایرانسل به نشانی b۲n.ir/f۳۱۷۲۶ امکانپذیر است و علاقهمندان برای دسترسی به جزئیات بیشتر دورهها میتوانند با پشتیبانی آکادمی ایرانسل به شماره ۰۹۳۰۲۰۲۰۲۰۰ تماس بگیرند.
مجموعه ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپها و شرکتهای فناور و با مأموریت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاریسازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسبوکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و شرکتهای فناور، با هدف تأمین نیازمندیهای بازار ICT تأسیس شده است.
چشمانداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعه منابع انسانی و زیرساختهای تحقیقاتی اقتصاد دانشبنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینه خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخشهای اصلی آن هستند.
ایرانسل، نخستین ارائهدهنده ۵G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران، با راهاندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال و خلق آیندهای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهرهگیری از فناوریهای برتر در حوزههای مختلف، خلق ارزش کند.
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