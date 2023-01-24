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۴ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۴۰

برگزاری رویداد بازی‌های دیجیتال توسط آکادمی ایرانسل

برگزاری رویداد بازی‌های دیجیتال توسط آکادمی ایرانسل

آکادمی ایرانسل با هدف بررسی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در زیست‌بوم بازی‌های دیجیتال، رویداد تخصصی بازی‌های دیجیتال را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، رویداد تخصصی بازی‌های دیجیتال با حضور فعالان صنعت گیم و گیمرهای برتر، روزهای ۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۴۰۱، در محل آکادمی ایرانسل واقع در ایستگاه نوآوری شریف برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این رویداد، بررسی زیست بوم بازی‌های دیجیتال کشور با نگاه به «تکنولوژی‌های تحول‌گرا و تاثیرگذار در حوزه گیم»، «بازی‌سازی»، «طراحی و نقش فناوری در حوزه گیم»، «شبکه‌سازی و شناسایی ظرفیت‌های فردی و تیمی در راستای هم‌افزایی»، «آموزش و یادگیری کسب درآمد در پلتفرم داخلی»، «آموزش و یادگیری در گرایش‌های مختلف صنعت بازی»، «شناسایی فرصت‌های کسب و کار و اشتغال‌زایی»، «توسعه کسب و کارها و پلتفرم‌ها» و «بررسی گیم بین المللی و تکنولوژی‌های کاربردی آن و مقایسه با پلتفرم‌های داخلی» است.

رویداد تخصصی بازی‌های دیجیتال، محورهایی از جمله «نقش فناوری‌های تحول‌گرا در دنیای گیم»، «تأثیر گیم بر پیشرفت فناوری» و «مهارت‌های طراحی و بازی‌سازی و کسب درآمد از گیم» را شامل می‌شود و گروه مخاطبان آن، سازندگان بازی، گیمرها، استریمرها، رسانه‌های بازی، سازمان‌ها و افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این زمینه‌اند.

در این رویداد، دو پنل تخصصی با حضور کارشناسان و فعالان زیست‌بوم فناوری، با موضوع «چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو» و «انتقال تجربه عملی و کاربردی» نیز برگزار می‌شود. بازدید از نمایشگاه تجهیزات با حضور فعالان کسب‌وکار، از دیگر بخش‌های این رویداد است. همچنین در انتهای رویداد، گیمرها به صورت انفرادی و تیمی به رقابت می‌پردازند و به نفرات برتر، جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

این رویداد به صورت حضوری در روزهای ۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۴۰۱، در آکادمی ایرانسل واقع در ایستگاه نوآوری شریف برگزار و به صورت آنلاین از ساعت ۹ تا ۱۷، از تلویزیون اینترنتی لنز ایرانسل پخش می‌شود.

ثبت‌نام در رویداد بازی‌های دیجیتال از طریق وب‌سایت آکادمی ایرانسل به نشانی b۲n.ir/f۳۱۷۲۶ امکان‌پذیر است و علاقه‌مندان برای دسترسی به جزئیات بیشتر دوره‌ها می‌توانند با پشتیبانی آکادمی ایرانسل به شماره ۰۹۳۰۲۰۲۰۲۰۰ تماس بگیرند.

مجموعه ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است.

چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعه منابع انسانی و زیرساخت‌های تحقیقاتی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینه خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخش‌های اصلی آن هستند.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده ۵G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌ نسل پنج در ایران، با راه‌اندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.

کد مطلب 5690689

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