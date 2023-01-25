به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نجفی در دیدار با مسئولان و مربیان کودکان استثنائی مدرسه گلها درایلام اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون برای ۸ هزار نفر و ۱۸۸ مدرسه کلاس با موضوعات مختلف، فرهنگی، اجتماعی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برگزار شده و امید است برگزاری این کلاسها تا پایان سال ادامه داشته باشد.
وی افزود: در انعقاد تفاهم نامهای که بین آموزش و پرورش با فراجا در راستای آموزش همگانی، آسیبهای اجتماعی در مدارس سطح استان صورت گرفته، برگزاری این دیدارها و کلاسها بیشتر تداوم یابد.
جانشین فرمانده انتظامی استان ایلام عنوان کرد: توانمندی کودکان در بسیاری از موضوعات بی بدلیل است باید گفت کسی که میخواهد بهشت را احساس کند در جمع همین دانش آموزان میتواند آن را حس کند و بایستی به این گلهای ارزشمند اهمیت داد.
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