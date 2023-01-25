تیم منتخب کشتی آزاد ایران راهی روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام یاریگین طی روزهای ۶ تا ۹ بهمن ماه در شهر کراسنویارسک روسیه برگزار می‌شود.



بر این اساس ترکیب تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم : مهدی ویسی



۶۵ کیلوگرم: عباس ابراهیم زاده



۷۰ کیلوگرم: امیررضا اکبرزاده - محمد بخشی



۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی



۹۷ کیلوگرم: علیرضا رکابی - میثم عبدی



۱۲۵ کیلوگرم: مصطفی طغانی - امیررضا امیری



مربی: فرید دژم خوی