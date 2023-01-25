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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۴۱

تیم منتخب کشتی آزاد ایران راهی روسیه شد

تیم منتخب کشتی آزاد ایران راهی روسیه شد

اعضای تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام یاریگین راهی کشور روسیه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام یاریگین طی روزهای ۶ تا ۹ بهمن ماه در شهر کراسنویارسک روسیه برگزار می‌شود.

بر این اساس ترکیب تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم : مهدی ویسی

۶۵ کیلوگرم: عباس ابراهیم زاده

۷۰ کیلوگرم: امیررضا اکبرزاده - محمد بخشی

۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی

۹۷ کیلوگرم: علیرضا رکابی - میثم عبدی

۱۲۵ کیلوگرم: مصطفی طغانی - امیررضا امیری

مربی: فرید دژم خوی

کد مطلب 5691546

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