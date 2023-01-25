اردشیر مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه گلایه مردم گرمسار و آرادان و ایوانکی از بی عدالتی‌ها است، تاکید کرد: درد مزمن تمرکز اختیارات، مردم را برای هر کاری از شهرستان‌ها به مرکز استان می‌کشاند و این موضوع به دشواری‌های مردم در این شرایط بد اقتصادی افزوده است.

وی با بیان اینکه برخلاف سیاست‌های دولت برای تمرکز زدایی، در عملکرد بسیاری از مدیران کل استان سمنان همسویی و تبعیت با برنامه دولت سیزدهم دیده نمی‌شود، افزود: متأسفانه شاهد فرآیند رفتار آزاردهنده و هزینه‌بر کشاندن مردم از شهرستان‌ها به مرکز استان هستیم.

گلایه‌های مردم

این عضو خانه ملت با اشاره به اینکه همیشه یکی از گلایه‌های مدیران کل از وزارتخانه‌ها تمرکز گرایی و عدم واگذاری اختیارات به مدیران استانی بوده است، گفت: ریشه بی عدالتی‌ها و عدم توازن در پیشرفت نقاط مختلف کشور و شهرستان‌ها در تمرکزگرایی و تجمیع منابع و اختیارات است.

مطهری با بیان اینکه هر چند برای تمرکز زدایی عزم جدی در دولت وجود دارد و در تصمیمات کلان و در سطح وزارتخانه‌ها نیز آن را مشاهده می‌کنیم و حتی واگذاری امور از وزارتخانه‌ها به مدیران استانی در بسیاری موارد آغاز شده، اما این روند بین ادارات کل استان سمنان دیده نمی‌شود، تاکید کرد: متأسفانه در عملکرد اغلب مدیران کل استان همسویی و تبعیت با برنامه‌های دولت در رفع تمرکز گرایی دیده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه مدیران کل، تمام اختیارات را در مرکز جمع کرده و با مقاومت عجیب فرصت و اجازه انجام بسیاری از اقدامات و ارائه خدمات را به مدیران خود در شهرستان‌ها نمی‌دهند، ابراز کرد: مردم گرمسار، آرادان و ایوان‌کی بارها در دیدارهایی که داشتیم نارضایتی از رفت و آمدهای متعدد و صدمات مالی و حتی جانی را مورد گلایه قرار می‌دهند.

مقاومت‌هایی که صورت می‌گیرد

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمرکز اختیارات در یک نقطه درد مزمن استان سمنان است، گفت: سرمایه‌گذاران و فعالان بسیاری را می‌شناسیم که در این تردد به مرکز استان و بروکراسی پیچیده که متأسفانه بعضاً فساد برانگیز است، از سرمایه گذاری در منطقه و استان و یا حتی از اصل سرمایه گذاری و تولید در کشورمان منصرف شدند، همچنین در گرمسار و آرادان مردم موارد متعددی از تصادف و فوت افرادی که برای دریافت مجوز و تسهیلات و… به سمنان سفر کرده بودند، به یاد داریم.

مطهری تصریح کرد: امکان کوتاه کردن بروکراسی‌های خسته کننده و مضر اداری، تسهیل در دریافت مجوز فعالیت و ارائه بسیاری از خدمات به نحو مطلوب‌تر از مرکز استان در ادارات شهرستان‌ها وجود دارد که در صورت عملی شدن ضمن حفظ شأن، موجب انگیزه بخشی به فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذاران و رضایتمندی مردم خواهد شد.

وی افزود: متأسفانه مقاومت غلطی در برخی مدیران استان در زمینه واگذاری اختیارات به شهرستان‌ها است که جلوی این موضوع را گرفتند حال آنکه می‌توان با تفویض اختیارات، خیلی از کارها را با سرعت و کیفیت بالاتر در ادارات شهرستان انجام داد و از مرکز استان بر آن نظارت کرد.