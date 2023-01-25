به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد که تیم های مدعی و بالانشین جدول برابر حریفان خود کار سختی را پیش رو خواهند داشت.

در دیدارهای روز پنجشنبه دو تیم استقلال و سپاهان به مصاف ملوان و نساجی خواهند رفت و تلاش می کنند فاصله خود با پرسپولیس در صدر جدول را کم کنند. استقلال که تا قبل از این هفته با ۲۷ امتیاز در رده چهارم است، برای ماندن در جمع مدعیان چاره ای جز پیروزی برابر ملوان ندارد.

این تیم اگر امتیاز کامل دیدار با ملوان را کسب نکند، با توجه به فاصله چهار امتیازی مس رفسنجان با آبی پوشان در خطر از دست دادن عنوان چهارم در هفته های آینده خواهد بود.

هر چند مس رفسنجان این هفته با گل گهر در سیرجان بازی دارد اما پیروزی شاگردان ربیعی برابر تیم امیر قلعه نویی دور از انتظار نیست و به همین خاطر فاصله آنها با آبی پوشان به یک امتیاز خواهد رسید.

استقلال اگر می خواهد همچنان جزو مدعیان و بالانشینان جدول باشد باید ملوان را در ورزشگاه آزادی شکست دهد. البته انزلی چی ها در دو هفته اخیر به پیروزی رسیده اند و شرایط مناسبی برای دیدار با استقلال دارند اما کارشان در ورزشگاه آزادی با حضور تماشاگران استقلالی بسیار سخت است.

برنامه دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

پنجشنبه ۶ بهمن

* استقلال - ملوان بندرانزلی - ساعت ۱۵- ورزشگاه آزادی تهران

* نساجی مازندران - سپاهان - ساعت ۱۷- ورزشگاه وطنی قائم‌شهر

جمعه ۷ بهمن

* آلومینیوم اراک- صنعت نفت آبادان - ساعت ۱۴- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* ذوب آهن اصفهان- تراکتور تبریز - ساعت ۱۴- ورزشگاه فولادشهر فولادشهر

* پیکان تهران - مس کرمان - ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج

* گل گهر سیرجان - مس رفسنجان - ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان

* نفت مسجد سلیمان- هوادار تهران - ساعت ۱۶- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

* فولاد خوزستان- پرسپولیس - ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز