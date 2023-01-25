شرکت معتبر فروش اقساطی خودرو + شرایط فروش

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تغییرات مداوم قیمت ارز و بالارفتن قیمت خودرو سبب شده است تا خریدن آن برای عده‌ای مشکل شود. با این حال راهکارهای دیگری هم برای اینکه شما بتوانید صاحب یکی اتومبیل شوید، وجود دارد و آن استفاده از شرایط اقساطی خودرو است. در این نوشته قصد داریم تا شما را با این مفهوم آشنا کرده و یک شرکت معتبر فروش اقساطی خودرو معرفی کنیم.

منظور از خرید اقساطی خودرو چیست؟

فروش خودرو به صورت اقساطی، یا همان لیزینگ خودرو معامله‌ای است که طی آن افرادی که بودجه کافی برای پرداخت یک جای هزینه‎ خودرو را ندارند می‌توانند با پرداخت اقساط یک خودرو را خریداری کنند. در فرایند لیزینگ خودرو، خریدار و فروشنده قراردادی را منعقد می‌کنند که به موجب آن خریدار بایستی مبلغی را به عنوان پیش پرداخت و مبلغی دیگر را به صورت اقساط به فروشنده بدهد.

در مدت زمانی که خریدار در حال پرداخت اقساط است، خودروی خود را دریافت خواهد کرد اما سند آن همچنان در رهن باقی می‌ماند و بعد از اینکه قرارداد به پایان رسید و خریدار به تعهدات بیان شده در آن عمل کرد، سند خودرو به نام او زده می‌شود.

مزایای خرید اقساطی خودرو در چیست؟

فروش اقساطی خودرو برای خریداران مزیت‌های فراوانی دارد که در این بخش به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. البته هر فرد با توجه به بودجه و شرایطی که در اختیار دارد ممکن است که یکی از روش‌های خرید نقد یا قسطی را انتخاب کند؛ با این حال خرید قسطی مزایایی خواهد داشت که روش خرید نقدی از آن‌ها بهره مند نیست.

امکان انتخاب خودروی بهتر

وقتی که اقدام به خرید خودروی قسطی می‌کنید، قرار است که مبلغ کمتری را در ابتدای کار بپردازید و هزینه‎ کل آن را هم به مرور پرداخت خواهید کرد. همین مسئله باعث می‌شود تا بتوانید انتخاب‌های گسترده‌تری داشته باشید. همچنین امکان خرید اتومبیل نو خواهید داشت و دیگر نیازی نیست تا هزینه‌های مربوط به تعمیرات احتمالی اتومبیل کارکرده را بپردازید.

عدم ایجاد فشار مالی

در فروش اقساطی خودرو قراردادی منعقد می‌شود که بر اساس آن بایستی مبلغی را به صورت منظم در سر موعد خود پرداخت نمائید. یعنی خریدار پیش از هر چیزی با دانستن تمام شرایط اقدام به امضای قرارداد کرده و نیازی ندارد که کل مبلغ خودرو را به صورت یکجا پرداخت کند. همین مسئله سبب خواهد شد تا فشار مالی روی خریداری به وجود نیاید.

دریافت خودرو در همان ابتدای کار

اگر به سراغ مجموعه‌های خوب و معتبر که اقدام به فروش اقساطی خودرو می‌کنند بروید، می‌توانید خودروی خود را در همان ابتدای کار و بدون اینکه نیازی به پرداخت تمام اقساط باشد دریافت کرده و لذت رانندگی با آن را تجربه کنید. این در حالی است که اگر بخواهید پول خود را جمع کرده و بعداً خودرو را به صورت نقدی خریداری کنید، شاید تا ماه‌ها بدون اتومبیل بمانید.

فرصت تست خودرو

یکی دیگر از مزایای فروش اقساطی از قبیل فروش اقساطی کوییک و فروش اقساطی ساینا این است که می‌توانید از فرصت تست آن نیز بهره‌مند شوید. یعنی ۲۴ ساعت زمان خواهید داشت که بتوانید بدنه، رنگ و تجربه راندن با آن را امتحان نمائید. البته این موضوع به شرکتی که قصد خرید خودرو از آن دارید هم بستگی خواهد داشت.

معرفی شرکت معتبر فروش اقساطی خودرو

با اینکه نیاز به خودرو یکی از اصلی ترین نیازهای امروزی ماست اما به خاطر هزینه‌ها و قیمت بالای خودرو بخش قابل توجهی از مردم قادر به پرداخت هزینه‌های آن نیستند. اما قطعاً نمی‌توان بدون تحقیق و شناخت از شرکت‌های فروش اقساطی خودرو به این کار دست زد. در واقع اگر قصد خرید خودرو به شکل قسطی دارید بایستی حتماً به دنبال معتبرترین مراکز باشید.

این شرکت علاوه بر اینکه بایستی خوش‌نام باشد باید شرایط منصفانه‌ای هم برای فروش اقساطی در نظر گرفته باشد. همچنین داشتن رزومه‎ ی مثبت و نظر خوب مشتریان قبلی هم بسیار مهم است.

پژواک خودرو شرکت معتبر فروش قسطی خودرو است که اقدام به فروش محصولات زیر می‌کند:

بهمن موتور

کرمان موتور

ایران خودرو

سایپا

پارس خودرو

پژواک خودرو علاوه بر داشتن سابقه‎ مثبت در زمینه معاملات لیزینگی، شرایط خوبی را هم برای فروش اقساطی خودرو در نظر گرفته است. اما این شرایط شامل چیست؟

شرایط خرید خودرو از پژواک خودرو

حداقل پیش‏ پرداختی که برای خرید اقساطی در این شرکت در نظر گرفته شده است، ۵۰ درصد است. یعنی شما باید نیمی از مبلغ خودرو را بپردازید و باقی آن به شکل اقساطی دریافت خواهد شد. بازپرداخت‌ها به صورت دو ماه یکبار است. البته مبلغ هر قسط با توجه به نوع و مدل خودرو متفاوت خواهد بود و شما می‌توانید اطلاعات دقیق‌تر را با برقراری ارتباط با مشاوران ما به دست آورید.

یکی از مهم‌ترین مشکلات خریداران جهت خرید اقساطی خودرو، الزام وجود ضامن بوده است. اما خوشبختانه این مشکل در شرکت پژواک خودرو حل شده و شما می‌توانید بدون نیاز به ضامن، خودروی خود را به شکل قسطی خریداری کنید.

توجه داشته باشید که این شرایط برای کلیه محصولات از جمله فروش اقساطی کوییک، فروش اقساطی ساینا و … برقرار است.

سخن پایانی

رشد قیمت ارز و افزایش هزینه خرید خودرو سبب شده است که بسیاری از افراد خصوصاً جوانان توانایی انجام آن را نداشته باشند. به همین خاطر راهکارهای دیگری مانند فروش اقساطی خودرو به وجود آمده‎ است. اما نکته اینجاست که به هر شرکت و مجموعه‌ای نمی‌توان اعتماد کرد.

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