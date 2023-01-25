به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شوت اوت ۲۰۲۳ از روز چهارشنبه تا شنبه (۸ – ۵ بهمن ۱۴۰۱) به میزبانی شهر لستر انگلستان برگزار می شود.

حسین وفایی نماینده ایران و مدافع عنوان قهرمانی دوره قبل این مسابقات روز چهارشنبه ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳ (۵ بهمن ۱۴۰۱) راس ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران در اولین دیدار خود در دور اول این مسابقات به مصاف شان مورفی انگلیسی مرد شماره ۱۱ رنکینگ اسنوکر حرفه ای های جهان خواهد رفت.

مارک سلبی، شان مورفی، مارک آلن، مارک ویلیامز، جک لیزووسکی، کایرن ویلسون، دینگ جونهوی، جیمی وایت و مدافع عنوان قهرمانی حسین وفایی از جمله ۱۲۸ بازیکنی هستند که در این رویداد منحصر به فرد رنکینگ جهانی، که در آن تمام مسابقات حداکثر ۱۰ دقیقه طول می‌کشد شرکت خواهند کرد.

این مسابقات قوانین منحصر به فرد خود را خواهد داشت و در کل هر مسابقه ۱۰ دقیقه به طول خواهد انجامید که این ۱۰ دقیقه به دو پنج دقیقه اول و پنج دقیقه دوم تقسیم خواهد شد.در پنج دقیقه اول بازیکنان برای زدن هر ضربه به توپ هدف ۱۵ ثانیه وقت خواهند داشت و در پنج دقیقه دوم تنها ۱۰ ثانیه برای ضربه زدن فرصت خواهند داشت.

دور اول این مسابقات با حضور ۱۲۸ بازیکن ۵ و ۶ بهمن ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد,۶۴ بازیکن راه یافته به دور دوم روز جمعه ۷ بهمن با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.۳۲ بازیکن راه یافته به دور سوم در نوبت بعدازظهر روز شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ و ۱۶ بازیکن برتر راه یافته به دور چهارم در نوبت عصر همان روز یعنی شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ با یکدیگر رقابت خواهند کرد.همه مسابقات مرحله ۴/۱ نهایی ، نیمه نهایی و دیدار نهایی شامگاه روز شنبه ۸ بهمن برگزار خواهد شد.