دلایل تاخیر در ترخیص بیماران/ تیم پزشکی ۳۶ درصد دخیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست معاون درمان و دستیاران ارشد مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) راهکارهای بهبود فرآیند ترخیص بیمار از اورژانس و بستری در بخش مربوطه بررسی شد.
امیرحسین اورندی معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، ازدحام بالای بیماران اورژانس و راهبردهای مدیریتی برونرفت از چالشهای ناشی از آن در ۶ ماه اخیر را یکی از مهمترین دغدغههای معاونت درمان مجتمع خواند و افزود: این موضوعی است که شما دستیاران ارشد و سایر فراگیران با آن همواره مواجهید و بهتر از من میدانید که تمامی آموزش شما در دوران دستیاری منوط به بیمار دیدن، نسخهنویسی، پرونده نویسی و درس خواندن است؛ اگر در این مسیر، بیمار دیدن شما به هر دلیلی مختل شود کل فرآیند آموزشی شما را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی گفت: تمام تلاش ما این است که زیرساختها و فرآیندهای بیمارستانی را به گونهای تسهیل کنیم تا هم درمان بیماران که وظیفه ذاتی بیمارستان است و هم آموزش شما با بهترین کیفیت برقرار باشد.
معاون درمان مجتمع در حمایت از تلاشهای خستگیناپذیر دستیاران مجتمع افزود: من میدانم که مجبورید ساعتها به دلیل پراکندگی فضای فیزیکی بین ساختمانهای مختلف درحرکت باشید و خوب واقفم به اینکه درس خواندن در شب با این خستگیهای مداوم چه مشقتهایی دارد. با این همه باید به عنوان بخش مهمی از ارائه دهنگان خدمت در بزرگترین مرکز آموزشی درمانی کشور با برخی آمارها و ارقام آشنا شوید. با شرایط پرفشار و استرسی که اورژانس مجتمع در اغلب روزهای هفته دارد اگر بخواهیم با همین روند ادامه دهیم حتی با اضافه شدن ظرفیت مهدی کلینیک هم مشکلات به قوت خود باقی خواهد ماند.
اورندی، از مشکلات جدی نظام ارجاع به عنوان یکی از مهمترین علل افزایش حجم مراجعین اورژانس مجتمع یاد کرد و در خصوص سایر عوامل مؤثر در بروز این مشکل توضیح داد: جایگاه ویژه مجتمع در ارائه خدمات پیشرفته تخصصی و فوق تخصصی، حضور اساتید به نام در مجتمع و تمایل بیماران حتی در بیماریهای ساده برای مراجعه به آنها، بحث مسئولیت اجتماعی بیمارستان در ارائه خدمات درمانی به تمام مراجعهکنندگان و تبعات قانونی عدم پذیرش بیماران در اورژانس از مسائلی است که تعیین تکلیف بیمارانی که الکتیو بوده و اندیکاسیون بستری ندارند را برای متخصصین طب اورژانس مشکل میسازد و اینها همه در کنار بیماران واقعی نیازمند به خدمات اورژانسی و بیماران صعب العلاج که از نقاط دور و نزدیک میآیند چالشهای فراوانی را در ورودی اورژانس مجتمع ایجاد میکند که در بسیاری از مواقع قابلکنترل نیست.
معاون درمان مجتمع در تبیین اهداف این نشست خطاب به دستیاران گفت: شما در دل کار هستید و بهتمامی مشکلات از نزدیک واقفید. طبق مطالعاتی که تیم بهبود کیفیت مجتمع در خصوص دلایل تأخیر در فرآیند صدور صورتحساب و تأثیر هر یک از موارد آن بر ترخیص بیماران داشت، ۳۶ درصد عوامل مؤثر مربوط به عملکرد تیم پزشکی است و شما میتوانید به حل آن کمک کنید. قبول کنید بار اورژانس را نباید تنها رزیدنت سال یک بر دوش بکشد. تصمیمگیری در خصوص تعیین تکلیف و ترخیص یا انتقال به بخش بیمار اورژانس در بسیاری از موارد از دانش و شهامت اجرایی رزیدنت سال یک خارج است و حق هم دارد. قطعاً درجه اعتبار تصمیم یک دستیار سال چهار با رزیدنت سال یک چه در منظر قانونی و چه در بحث درمانی قابلمقایسه نیست.
وی در تبیین اهداف این نشست خطاب به دستیاران گفت: شما در دل کار هستید و بهتمامی مشکلات از نزدیک واقفید. طبق مطالعاتی که تیم بهبود کیفیت مجتمع در خصوص دلایل تأخیر در فرآیند صدور صورتحساب و تأثیر هر یک از موارد آن بر ترخیص بیماران داشت، ۳۶ درصد عوامل مؤثر مربوط به عملکرد تیم پزشکی است و شما میتوانید به حل آن کمک کنید. قبول کنید بار اورژانس را نباید تنها رزیدنت سال یک بر دوش بکشد. تصمیمگیری در خصوص تعیین تکلیف و ترخیص یا انتقال به بخش بیمار اورژانس در بسیاری از موارد از دانش و شهامت اجرایی رزیدنت سال یک خارج است و حق هم دارد. قطعاً درجه اعتبار تصمیم یک دستیار سال چهار با رزیدنت سال یک چه در منظر قانونی و چه در بحث درمانی قابلمقایسه نیست.
اورندی در پیشنهادهایی برای تسریع ترخیص بیماران از اورژانس و انتقال به بخش مربوطه به دستیاران توصیه کرد: شما دستیاران ارشد و رزیدنتهای سال بالا، رزیدنتهای سال یک را در اورژانس به ویژه در شیفتهای عصر و شب تنها نگذارید. همراهی شما با آنها در تعیین تکلیف بیماران اورژانس، کمک به حل مشکل اساسی شلوغی اورژانس است. همچنین برای جلوگیری از بستن الکتیو بخشها که در مواقع اضطرار برای کمک به چالشهای اورژانس که برخلاف خواسته خود ناچار به انجامش هستیم؛ تلاش کنید ترخیص بیماران در روزهای پایانی هفته و شنبهها شکل منسجمتر و سرعت بیشتری بگیرد.
وی افزود: در عینحال، استفاده از ظرفیت درمانگاه پزشک عمومی، حضور فلوهای رشتههای دارای پروسیجر در اورژانس، ویزیت اساتید در اورژانس و انتقال سریع بیمار به بخش و پیگیری سایر امور درمانی بیمار در بخش مربوطه از دیگر نکاتی است که توجه به آن از سوی درمانگران میتواند معضلات خروجی اورژانس را تا میزان قابلتوجهی کاهش دهد. به علاوه بر بالین بیمار بدحال چه در بخش اورژانس چه در هنگام انتقال به بخش یک پزشک و یک پرستار باید مثل پروانه حضور داشته باشند و او را مدام رصد کنند.
اورندی گفت: در آخر که به عواطف انسانی همه ما برمیگردد باید بگویم که همه ما تجربه از دست دادن عزیزانمان را داریم و میدانیم که چه حال بدی است، پس انتظار میرود همراهان بیماران را درک و با پذیرش اینکه در شرایط سختی قرار دارند با آنها مدارا کنیم. درمجموع مسائل مطرحشده، شبکهای از مشکلات درهمتنیده است که حل بخش مهم آن تنها به دست خودمان است.
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