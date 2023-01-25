بایدن سیاست دولت قبل را برای مقابله با غولهای فناوری ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا از گوگل شکایت کرد. این سومین شکایت آنتی تراست علیه شرکت فناوری مذکور از زمانی است که دولت دونالد ترامپ تحقیقاتی درباره پلتفرم های فناوری را آغاز کرد. اکنون دولت جوبایدن نیز این تحقیقات را ادامه می دهد.

این درحالی است که دولت آمریکا تحقیقات وسیعی را در خصوص شرکت های بزرگ آغاز کرده است. وزارت دادگستری آمریکا دیروز گوگل را به انحصار قدرت در کسب و کار تبلیغات دیجیتال متهم و اعلام کرد این شرکت باید واحد مدیریت تبلیغات خود را بفروشد. وزارت دادگستری آمریکا پیش از این در اکتبر ۲۰۲۰ میلادی از گوگل شکایت و آن را متهم کرده بود به طور غیرقانونی از سلطه خود در حوزه جستجوی آنلاین سواستفاده می کند.

از سوی دیگر چند ایالت و منطقه آمریکا نسخه های وسیع تری از شکایت وزارت دادگستری علیه گوگل را در دسامبر ۲۰۲۰ میلادی ثبت کردند. این ایالت ها شرکت را به سواستفاده از قدرت خود برای سلطه موتور جستجویش در خودروها، تلویزیون ها، بلندها و موبایل ها متهم کردند.

فیس بوک نیز یکی دیگر از شرکت هایی است که دولت آمریکا تحقیقات وسیعی درباره آن انجام می دهد. کمیسیون فدرال تجارت آمریکا و گروه زیادی از ایالت های آمریکا شکایت هایی جداگانه ای از متا( شرکت مادر فیس بوک) ثبت کرده و خواستار فروش واتس اپ و اینستاگرام هستند. آنها معتقدند این شرکت از استراتژی«بخر یا از بین ببر» برای از میدان به در کردن رقبای کوچک استفاده کرده است. قاضی پرونده شکایت ایالت ها را به دلیل مدت زمان طولانی که آنها برای ارائه پرونده صبر کرده بودند، رد کرد. ایالت ها خواستار تجدید نظر در حکم دادگاه شدند. اما شکایت کمیسیون فدرال تجارت آمریکا همچنان جاری است.

علاوه بر دو شرکت گفته شده وزارت دادگسترسی آمریکا مشغول انجام تحقیقی درباره اپل است که در ژوئن ۲۰۲۱ میلادی آشکار شد. به نظر می رسد تمرکز این بررسی فروشگاه اپلیکیشن اپل است.

در کنار غول های فناوری گفته شده، آمازون نیز تحت تحقیقات کمیسیون فدرال تجارت آمریکا است. این سازمان مشغول بررسی تضاد منافع آمازون با فروشندگان کوچکی است که در این پلتفرم فعالیت می کند. یکی از اتهامات شرکت آن است که با استفاده از داده های فروشندگان مستقل در پلتفرمش، درباره محصولی که باید عرضه کند، تصمیم می گیرد.