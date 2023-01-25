یک «لیله الرغایب» ویژه داریم/ از تهران آرزو کنید، از کربلا بشنوید

محمد بخشایش تهیهکننده برنامه «باغ فیض» درباره برنامهای که این شبها از شهرهای عراق روی آنتن میبرد به خبرنگار مهر توضیح داد: پخش برنامه «باغ فیض» از دیشب شروع شده و تا شب جمعه شب لیله الرغایب از کربلا، نجف و سامرا ادامه خواهد داشت. این برنامه با اجرای جواد تشکری از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰ و از رادیو تهران روی آنتن میرود.
وی اضافه کرد: سیدمهدی تحویلدار و حجت الاسلام هدایت مهمانان و کارشناسان برنامه هستند، حاج امیر یعقوبی مداح برنامه است و گزارشهای ویژهای در ایام شهادت امام هادی (ع) و دیگر شبها داریم و اصلیترین شبی که برنامهای ویژه و خاص داریم شب لیله الرغایب است.
بخشایش تصریح کرد: از جذاب ترین بخشهای برنامه این است که شنوندههای برنامه میتوانند آرزوهای خود را در صحن و سرای حضرت اباعبدالله ابراز کنند که این میتواند با وساطت برنامه ما و در قالبهای صوتی یا خواندن اسم شان روی آنتن یا اعلام اسم شان توسط بلندگوهای بینالحرمین انجام شود.
وی اضافه کرد: ما اسامی را دریافت و از بلندگوهایی که معمولاً برای گمشدهها عنوان میشود این اسامی را اعلام میکنیم که در صحن اباعبدالله الحسین (ع) طنینانداز شود.
تهیهکننده «باغ فیض» در ادامه درباره برنامه سازی در عراق تصریح کرد: سیدمصطفی موسوی مدیر دفتر صداوسیمای ایران در عراق بانی بسیاری از برنامههایی است که روی آنتن میرود. در سالهای اخیر پخش برنامههای مناسبتی از عتبات عالیات مثل کربلا، سامرا، نجف، کاظمین با تغییر فراوان و بسیار پربارتر از سالهای گذشته بوده که به دلیل پیگیریها و دغدغههای سیدمصطفی موسوی بوده است. او در اکثر موارد به صورت شبانه روزی در شهرهای زیارتی خودش در حال پیگیری است تا کارهای جذابی ساخته شود.
وی در پایان گفت: امسال هم با دفتر صداوسیمای ایران در عراق با آغاز ماه رجب ویژه برنامههای مختلفی قرار است ساخته و پخش شود. جواد تشکری به طور مثال غیر از رادیو برنامه «کوی محبت» را هم دارد و همچنین شبکههای سراسری، استودیو حبیب در تلوبیون برنامههای مختلفی را در لیله الرغایب دارد.
برنامه «باغ فیض» با اجرای جواد تشکری، تهیه کنندگی محمد بخشایش و سردبیری سیدمجتبی احمدی روی آنتن رادیو تهران میرود.
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