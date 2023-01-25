وزارت گردشگری موافق لغو روادید با کشورها حتی به صورت یک طرفه است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با لغو روادید میان کشورها، اظهار داشت: ما کشورهای دنیا را به پنج گروه تقسیم کردیم و اعتقاد داریم باید یک اقدام جمعی برای لغو روادید با تعداد زیادی از این کشورها انجام شود. هر کدام از این گروهها ویژگیهایی دارند و برای ما مزیت نسبی به عنوان جذب گردشگر محسوب میشوند که حدود پنجاه کشور هستند.
وی تصریح کرد: نظر وزارت گردشگری در مورد این پنجاه کشور این است که لغو روادید صورت گیرد حتی اگر یک طرفه باشد. بعضیها فکر میکنند لغو یک طرفه روادید مشکلاتی را به لحاظ پروتکلهای دیپلماتیک یا مسائل حیثیتی در سطح سیاسی ایجاد میکند و من به عنوان مسئول گردشگری این را مشکل نمی دانم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: بسیاری از کشورها که در حال حاضر در حوزه گردشگری کارنامه خوبی پیدا کردند یک طرفه این کار را انجام دادند. برای مثال در امارات بیش از ۱۳۰ کشور و ترکیه بیش از ۸۰ کشور را لغو یک طرفه روادید کردند. به همین دلیل گردشگر جذب میکنند.
ضرغامی اضافه کرد: سخت گیری ای که ما داریم باعث شده است با توجه به مسائل خاص در کشور مانند اغتشاشات در ماههای اخیر، مشکلات اینترنت و مشکلات جاسوسی و سایر مسائل در موضوع جذب گردشگر در کشور با مشکل مواجه شویم.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما در مورد تعدادی از کشورها و توجیحات و توضیحاتمان برای لغو روادید یک طرفه ارائه شده است. البته این مربوط به یک کشور خاص نیست برای مثال ما در مورد کشور روسیه یک پیشنهاد خاص داشتیم که در دولت به شدت رد شد و همه نظر مخالف دادند جز من و آقای امیرعبداللهیان؛ اما اگر به صورت جمعی این کشورها معرفی شوند از حساسیتها نیز کاسته خواهد شد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عنوان کرد: کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی جز این پنج گروه هستند. به عنوان نمونه کشورهایی که به لحاظ اقتصادی وضع مالی خوبی دارند و در حال رشد هستند گروه بندی شدند و در جلسهای گروهها را توجیه کردیم و در حال کار روی آنها هستیم.
ضرغامی ادامه داد: به هر حال برای گردشگری باید اقدام کرد. اگر فقط بخواهیم بر اساس قوانین عادی برخورد کنیم گردشگری ما رونق پیدا نمیکند. برای مثال اگر برای عدهای که برای دیدن یک کنسرت از کشور خارج میشوند و به کشورهای همسایه میروند در داخل کشور طبق ضوابط موجود کنسرت برگزار کنیم، بسیاری از آنها دیگر خارج نمیشوند و در کشورهای همسایه این اندازه پول خرج نمیکنند و همین جا استفاده میکنند.
وی در واکنش به اینکه کنسرت همه خوانندههای خارج از کشور در ایران اجرا نمیشود و آن خوانندهها در ایران نیستند گفت: من معتقد هستم توانمندی ما در موسیقی و کنسرتهای هنری بسیار خوب است. حرف شما درست است و ممکن است شخصی، خوانندهای را خاص یک کشور بداند اما همه این طور نیستند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: سال گذشته برای نوروز چند کنسرت برای آقای سالار عقیلی گذاشتیم. برای مثال در ارگ بم بدون اینکه هیچ مشکلی پیش بیاید حدود ۲۰ هزار نفر با حضور خانوادهها از آن استفاده کردند.
ضرغامی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه بعضا تنگ نظری وجود دارد. من چند وقت پیش در نمایشگاه دستاوردهای بانوان شرکت کردم و توئیتی زدم که متاسفانه چند نفر خیلی تندروی کردند و رفتار ناشایستی داشتند و تعدادی از خانمها در این مراسم به صورت آئینی و همخوانی محتوای بسیار خوبی را در وصف پیامبر و امام علی (ع) اجرا کردند و هیچ مشکل شرعی هم نداشت.
وی افزود: دیگر نمیشود، آنقدر سختگیری کرد و من به آن آقایی که اشکال میگیرد و رفتارها و برخوردهای تند میکند میگویم که اگر تحریک میشود، نگاه نکند. امام(ره) به برخی از این افراد میگفت که شما اگر فلان تصویر را از تلویزیون میبینید و حالتان بد میشود به آن نگاه نکنید.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در همین راستا گفت: چند سال قبل به جلسهای رفته بودم، در آن جلسه یک فرد که فرد موجهی نیز بود حتی به گویندگان اخبار هم اشکال میگرفت و معتقد بود که گویندگان اخبار هم باید از مردها انتخاب شود. اگر آن فرد به صورت گوینده خبر نگاه میکند و دچار مشکل میشود نگاه نکند، شاید بیماری است.
باید فضا را باز کنیم
ضرغامی خاطرنشان کرد: بنابراین من تاکید بر این دارم که باید فضا را باز کنیم. مردم را درک کنیم، سخت گیری به مردم نکنیم و همه این اقدامات را در چارچوب شرع و دستورات الهی انجام دهیم ؛ این موضوع باعث میشود که حتی گردشگری داخلی نیز تقویت شود.
وی همچنین در مورد برنامههای این وزارتخانه برای سفرهای نوروزی تصریح کرد: جلسات ستاد سفرهای نوروزی شروع شده، انشاءالله در آینده نزدیک با دیگر دستگاههای مربوطه نیز جلسه برگزار میکنیم و برنامههایمان را برای سفرهای نوروزی اعلام میکنیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه در ارتباط با حاشیههای به وجود آمده در مورد تاجهای سلطنتی بیان کرد: افراد وابسته به رژیم پهلوی قبل از پیروزی انقلاب تا آنجا که میتوانستند اموال ملت ایران را بردند و در مورد این دو تاج فضا ایجاد شد و بعدا معلوم شد که این دو تاج در کنار تاجهای دیگر هستند.
ضرغامی اضافه کرد: همانطور که گفتم آنها آنقدر بردند که اولا دیگر نیاز نبود که چیزهای دیگر را ببرند و بعدا برایشان دچار مشکل شود. چون اینگونه وسایل مثل تاجها هویت ملی ما در سطح جهانی هستند و آنها نمیتوانستند خیلی روی آن معامله کنند و بعد هم دیگر نیازی نداشتند چون به اندازه کافی برده بودند.
وی در همین ارتباط افزود: در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اقدامات خوبی که انجام شد این بود که کارکنان متعهد بانک مرکزی یک افشاگری کردند و یک لیست چند صفحهای را منتشر کردند که رژیم پهلوی چه پولها و ارزهایی را از کشور خارج کرده بودند. رقمهای بسیار درشتی بود و آنها از کشور خارج کرده بودند و این اعلامیه کمر رژیم پهلوی را شکاند و نشان داد که عمال رژیم پهلوی همه در حال فرار هستند و پولهایشان را جلوتر فرستادهاند.
وی در پایان ادامه داد: امروز نمونه دیگری از بلاهت آنها را مشاهده میکنیم. در حالیکه کسی آنها را تحویل نمیگیرد و به آنها توجهی ندارد، آنها به یکدیگر وکالت میدهند و خیالشان راحت است که چه اتفاقی میافتد.
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