به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز دبیر جشنواره اسامی فیلم‌های راه‌یافته به بخش داوری را اعلام می‌کند. امر داوری در هیئت انتخاب به بخش نهایی رسیده و از هفته آینده نمایش فیلم‌های فجر آغاز خواهد شد.

وی بیان کرد: جشنواره تئاتر فجر هم آغاز شده و با استقبال بسیار خوبی روبه‌رو بوده است. تقریباً سالن‌ها مملو از جمعیت است و این جشنواره تا ۱۲ بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت و پخش فیلم‌ها هم در بخش داوری جشنواره از ۱۲ بهمن آغاز می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: تعداد بسیاری از فیلم‌هایی که راه پیدا کرده با شعار جشنواره کاملاً در یک راستا بوده که همان همدلی و وفاق و ایجاد شور و نشاط در جامعه است.

اسماعیلی تاکید کرد: تقریباً فیلم‌ها در ژانرهایی به جشنواره آمده است که جامعیت خوبی دارد و هیئت داوران هم به این امر توجه داشته است.

وی عنوان کرد: کنسرت‌ها از هفته‌های قبل شروع شده و این هفته هم چند اجرا داریم و در طی بهمن‌ماه تا قبل از آغاز جشنواره موسیقی فجر که ۲۸ بهمن خواهد بود، بسیاری از این‌ها اجراهای عمومی خواهند داشت.

وزیر ارشاد در رابطه با پخش سریال سقوط بیان کرد: وزارت ارشاد درباره سریال سقوط تصمیم گیرنده نیست و به صورت کلی سیاستی را اعلام کردیم که طبق آن، اگر پس از اتمام مراحل تولید تمامی مجموعه های فیلم و سریال، خطایی توسط یکی از عوامل انجام شده باشد آن را به تمامی آن مجموعه تسری ندهیم. این سیاست ما است که اعمال هم شده است.

وی افزود: نگاه دولت آن است که از اهالی فرهنگ و هنر حمایت کند و خطای یک نفر را به کل مجموعه تسری ندهد.