گذشت مادر خلخالی از قصاص قاتل فرزندش

به گزارش خبرنگار مهر، امجدی ظهر چهارشنبه در جریان این بخشش در زندان خلخال اظهار کرد: تلاش‌ها و پیگیری‌های هشت ماهه شعبه حل اختلاف زندان شهرستان خلخال نتیجه داد و مادر مقتول با حضور در زندان این شهرستان با رضایت بی قید و شرط از قصاص قاتل فرزندش گذشت.

وی خاطرنشان کرد: هشت ماه پیش در یکی از روستاهای حومه شهرستان خلخال، اختلاف دو دوست قدیمی و عدم مهارت در کنترل خشم، منجر به درگیری و نهایتاً قتل یکی از طرفین شد.

مدیرکل زندان‌های استان اردبیل افزود: پس از سیر مراحل قانونی و تحویل محکوم به زندان خلخال با مشاهده ندامت شدید و پشیمانی قلبی محکوم از عمل ارتکابی، دعوت از اولیای دم و فراهم کردن زمینه صلح و سازش در دستورکار شورای حل اختلاف زندان خلخال قرار گرفت.

امجدی افزود: به همت رئیس زندان خلخال و مسئول فرهنگی این مجموعه پس از جلسات متعدد با مادر مقتول به عنوان تنها ولی‌دم پرونده و پیگیری‌های مستمر شعبه شورای حل اختلاف این زندان بالاخره مادر مقتول رضایت کامل و بی‌قید و شرط خود را اعلام و ثواب این امر خداپسندانه را به روح پسرش اهدا کرد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون این نهمین پرونده قصاص بود که به همت مسئولین زندان منجر به رضایت اولیای دم و رهایی محکوم از قصاص نفس شده است.