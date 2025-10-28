به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: در این پرونده، فردی به‌دلیل وقوع قتل عمد در پی یک اختلاف خانوادگی به قصاص نفس محکوم شده بود و طی هشت سال گذشته در زندان به‌سر می‌برد.

وی گفت: با پیگیری‌های مداوم و برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش با حضور معتمدان محلی، اعضای شورای حل اختلاف، روحانیون و ریش‌سفیدان منطقه در نهایت اولیای‌دم با روحیه‌ای از گذشت و بزرگواری از حق قانونی قصاص صرف‌نظر کردند و رضایت خود را اعلام کردند.

امیری ضمن قدردانی از این اقدام ارزشمند افزود: این حرکت انسانی، تجلی رأفت اسلامی و فرهنگ بخشش است و می‌تواند به‌عنوان الگویی مؤثر در تحکیم بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.