۱۸ میلیارد تومان اجاره بها به مددجویان استان سمنان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری ظهر چهارشنبه در بازدید یک واحد مسکونی در حال ساخت برای مددجویان ضمن بیان اینکه ۳۸ هزار نفر در استان سمنان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، ابراز داشت: این افراد از کمک‌های معیشتی، درمان، مسکن، تحصیل، جهیزیه و غیره بهره مند هستند.

وی ضمن بیان اینکه به دستور رئیس جمهور همزمان با سراسر کشور طرح نهضت ملی مسکن برای مددجویان استان سمنان نیز در حال انجام است، افزود: بر این اساس قرار است هزار واحد مسکونی برای مددجویان نیازمند تحت پوشش استان سمنان ساخته شود.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه به دنبال فراهم کردن شرایطی هستیم تا مددجویان مستأجر دغدغه‌ای به لحاظ مسکن نداشته باشند، ابراز داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان ودیعه مسکن و اجاره بها به مددجویان پرداخت شده است تا بتوانیم سهمی در کاهش دغدغه‌های مددجویان ایفا کنیم.

ذوالفقاری ضمن بیان اینکه دو هزار و ۴۵۰ خانوار از این تسهیلات استفاده کردند، تصریح کرد: تلاش شد تا علاوه بر اجاره بها، در بخش‌های مختلفی از جمله ساخت، مقاوم سازی، خرید و مرمت واحدهای مسکونی مددجویان نیز یاری گر آنها باشیم.

وی با بیان اینکه این کمک هزینه‌ها برای تهیه سرپناه از طریق همکاری بانک‌های عامل و صندوق قرض الحسنه امداد ولایت به مددجویان پرداخت شده است، افزود: از میزان مبلغ مذکور ۷۶۵ میلیون تومان اجاره بها و ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن بوده است.