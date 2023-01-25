هدف دشمن ناکارآمد جلوه دادن انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای ستاد دهه فجر با تاکید بر ضرورت پاسداشت ایام الله در جامعه اظهار کرد: پاسداشت ایامی که نقش شگرفی در جامعه و زندگی مردم داشته ضروری است تا مردم متوجه ایاماللههای مختلف شوند.
نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به تبیین حقایق انقلاب اسلامی در دهه فجر بیان کرد: هنوز برخی از افراد جامعه حقایق و کارکردهای انقلاب اسلامی را نمیدانند یا به آن توجه نمیکنند.
وی با بیان اینکه در اغتشاشات اخیر ارزشهای دینی و اسلامی زیر سوال رفت، تصریح کرد: تفاوت فتنه اخیر با فتنه ۸۸ این بود که آشوبگران امسال به ارزشهای انقلاب اسلامی و اسلام پایبندی نداشتند و اصلاً مطالبهگر نبودند و با تفکر مارکسیستی دین و رهبری را مورد هدف قرار دادند.
آیتالله فلاحتی با تاکید بر بیان دستاوردهای انقلاب برای مردم عنوان کرد: امام خمینی از طریق مبانی دینی و با اعتقاد عملی به تکیه بر ظرفیتهای داخلی در حوزههای مختلف کشور تحول ایجاد کرد.
نماینده ولیفقیه در گیلان با اشاره به اینکه امروز دشمن بهدنبال ناکارآمد جلوه دادن انقلاب اسلامی است، افزود: آنها جایگاه رهبری را مورد هدف قرار دادهاند لذا تبیین جایگاه رهبری و شخصیت علمی، سیاسی، معنوی و اخلاقی وی در شرایط فعلی ضروری است.
وی با اشاره به اقدامات مثبت دولت سیزدهم طی یک سال اخیر بیان کرد: بیش از ۱۱ کار اساسی و خوب در دولت سیزدهم انجام شده که باید برای مردم بیان شود.
آیت الله فلاحتی با اشاره به ضرورت ایجاد فضای شاد و بانشاط در برنامههای دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار کرد: از این فضای شاد برای بیان اهداف انقلاب و کارکردهای انقلاب اسلامی استفاده شود.
نماینده ولیفقیه در گیلان تبیین کارکردهای انقلاب اسلامی و رهبری را جهاد دانست و افزود: باید برای حفظ جبهه خودی و حتی انقلابیونی که احتمال ریزش دارند در مسیر انقلاب تلاش کنیم تا از پیامدهای سو این ریزشها در امان بمانیم.
امام جمعه رشت با اشاره به تلاش دشمنان برای دور کردن نسل جوان از آرمانهای انقلاب اسلامی گفت: باید با برنامه ریزی درست جلوی تحرکات خصمانه بایستیم و نسل جوان جامعه را با ارزشهای دینی و انقلابی مأنوس کنیم.
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