۹ هزار بیمار خاص در گیلان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصحی ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار گیلان با اشاره به عملکرد این نهاد در سطح استان گیلان اظهار کرد: توسعه رویکرد سلامت نگری و اولویت بخشی به خدمات پیشگیری در راستای ارتقای سلامت بیمه‌شدگان و حمایت از بیماران مزمن و صعب‌العلاج رویکرد بیمه سلامت است.

وی با اشاره به رتبه نخست گیلان در پرداخت هزینه بیماران صعب‌العلاج بیان کرد: از آبان ماه امسال تاکنون تاکنون، هزینه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به حدود ۱۵۰ نفر بیمه شده سلامت در گیلان پرداخت شده‌است.

ناصحی با بیان اینکه بیش از ۹ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج در گیلان تحت حمایت هستند، افزود: توجه ویژه به پوشش افراد نیازمند و ساکنان حاشیه شهرها و مناطق کم برخوردار در دستور کار است.

مدیرعامل بیمه سلامت ایران با اشاره به جمعیت بیماران خاص تحت پوشش این بیمه در گیلان گفت: ۹ هزار و ۱۵۳ بیمار در این استان تحت پوشش صندوق حمایت از بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج قرار گرفته‌اند.

وی عنوان کرد: هزینه‌های مازاد بر پوشش بیمه پایه و تکمیلی برای تمام ۱۰۷ نوع بیماری به افراد تحت پوشش هر نوع بیمه پایه اعم از بیمه سلامت شامل روستاییان، کارکنان دولت، سایر اقشار، بیمه ایرانیان، بیمه سلامت همگانی، تأمین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح و سایر بیمه‌ها پرداخت می‌شود.