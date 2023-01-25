نیروهای مسلح نگاه نامحرمان را برنمی تابند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان بعدازظهر چهارشنبه در جریان بازدید از مرزهای شمالی استان اردبیل اظهار کرد: رویکرد جمهوری اسلامی ایران در تعامل و همراهی با همسایگان رویکرد مهربانانه با رعایت مبانی احترام متقابل است اما اجازه کوچک‌ترین نگاه طمع انگیز را به بیگانگان نخواهیم داد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند برحسب ظاهر شکل نقشه جمهوری اسلامی ایران شبیه گربه است اما این کشور شیری است که هیچ وقت دچار غفلت و نسیان نشده بلکه همواره سعی می‌کند تا تحرکات دشمنان را رصد کرده و اجازه تخطی و تجاوز را به آنها ندهد.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح بیان کرد: در این نقشه زیبای پرنقش و نگار اقوام و گروه‌های مختلف در کنار هم هستند و همگرایی خود را هرگز از دست نداده اند.

پورخاقان خطاب به نامحرمان و متجاوزان خیالی به ایران گفت: عاقبت صدام برای شما درس عبرت باشد چرا که این نظامی قلدر بعد از یاوه گوئی های بسیار زیاد سرنوشتی بهتر از مرگ همراه با ذلت و خفت پیدا نکرد.

وی ادامه داد: امروز نیروهای مسلح ایران به مجهزترین ادوات و تجهیزات نظامی آراسته شده اند و این اسباب غرور هر ایرانی است که در اوج خودکفایی به این پیشرفت‌ها دست یافته ایم.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با قدردانی از مجاهدت مرزبانان در دفاع از حریم این کشور تصریح کرد: مرزبانان حافظان غیرت و ناموس این کشور هستند که لحظه‌ای چشم از پاسداری و صیانت از این مرزها برنمی دارند.

پورخاقان اظهار کرد: ما امروز به برکت نعمت ولایت پاک‌ترین و قوی‌ترین نیروهای مسلح را در ایران شاهد هستیم که در کنار انجام مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مختلف دینداری و عزت نفس آنها ستودنی است.

وی با ابراز خرسندی از حضور در جمع مرزداران غیور منطقه اصلاندوز بیان کرد: هدف از این سفر عرض ارادت و بیان خسته نباشید به مرزداران و مرزبانان غیوری است که از عظمت این کشور پاسداری می‌کنند.