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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۷:۲۰

هفته هجدهم لیگ دسته اول فوتبال؛

پیروزی بزرگ خیبر خرم آباد، توقف دوباره سایپا و تساوی صدرنشین

پیروزی بزرگ خیبر خرم آباد، توقف دوباره سایپا و تساوی صدرنشین

در روزی که تیم های بالانشین لیگ دسته اول برابر حریفانشان متوقف شدند، خیبر خرم آباد با برد برابر فجر سپاسی به رده سوم صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم لیگ دسته اول فوتبال امروز چهارشنبه پیگیری شد که در یکی از دیدارهای حساس این هفته، تیم خیبر خرم آباد با یک گل فجر سپاسی شیراز را شکست داد و با این برد بزرگ به رده سوم جدول صعود کرد. خیبر از هفته دوازدهم به بعد پیروز نشده بود و با کسب سه امتیاز امروز، طلسم شکنی کرد.

تیم صدرنشین شمس آذر قزوین در خانه خود برابر دریا بابل با تساوی ۱ - ۱ متوقف شد. سایپا هم که در رده دوم جدول قرار دارد، امروز فرصت سوزی کرد و با نتیجه تساوی ۱ - ۱ برابر شهرداری آستارا، فرصت نزدیک شدن به صدر را از دست داد.

نتیجه مهم دیگر این هفته تساوی بدون گل پارس جنوبی برابر مس شهر بابک بود که این نتیجه پارس را به رده ششم سقوط داد.

نتایج بازی های هفته هجدهم لیگ دسته اول فوتبال به این ترتیب است:

* خیبر خرم آباد ۱ - فجر سپاسی ۰
* سایپا ۱ - شهرداری آستار ۱
استقلال خوزستان ۱ - استقلال ملاثانی ۱
* مس شهر بابک ۰ - پارس جنوبی جم ۰
* چوکا تالش ۲ - آرمان گهر ۰
* شمس آذر قزوین ۱ - دریا بابل ۱
* چادر ملو اردکان ۴ - خوشه طلایی ساوه ۲

همچنین روز گذشته تیم ون پارس اصفهان موفق شد با سه گل شهرداری همدان را شکست بدهد.

جدول رده بندی لیگ دسته اول:

پیروزی بزرگ خیبر خرم آباد، توقف دوباره سایپا و تساوی صدرنشین

کد مطلب 5692221

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