به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید سرزده از روستای بن بید از توابع بخش شنبه و طسوج به عنوان یکی از روستای محروم استان از نزدیک با برخی از اهالی این روستا دیدار و از نزدیک مسائل و مشکلات آنها بررسی کرد.

فرماندار دشتی در بدو ورود به روستا با حضور در مدرسه این روستا با دانش آموزان دیدار و گفتگو و هدایایی به آنها اهدا کرد.

بحرانی از برخی منازل آسیب دیده ناشی از بارندگی‌های اخیر بازدید کرد و از مجموعه هلال احمر خواست هر چه زودتر به این روستا سفر کنند و منازلی که بر اثر بارندگی دچار خسارت شدند مشکلات آنها بررسی و مساعدت لازم داشته باشند.