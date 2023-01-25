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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۷:۵۱

مشکلات روستای «بن‌بید» شهرستان دشتی بررسی شد

مشکلات روستای «بن‌بید» شهرستان دشتی بررسی شد

بوشهر- بازدید فرماندار دشتی از روستای بن بید و بررسی مسائل و مشکلات مردم این روستا انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید سرزده از روستای بن بید از توابع بخش شنبه و طسوج به عنوان یکی از روستای محروم استان از نزدیک با برخی از اهالی این روستا دیدار و از نزدیک مسائل و مشکلات آنها بررسی کرد.

فرماندار دشتی در بدو ورود به روستا با حضور در مدرسه این روستا با دانش آموزان دیدار و گفتگو و هدایایی به آنها اهدا کرد.

بحرانی از برخی منازل آسیب دیده ناشی از بارندگی‌های اخیر بازدید کرد و از مجموعه هلال احمر خواست هر چه زودتر به این روستا سفر کنند و منازلی که بر اثر بارندگی دچار خسارت شدند مشکلات آنها بررسی و مساعدت لازم داشته باشند.

مشکلات روستای «بن‌بید» شهرستان دشتی بررسی شد

کد مطلب 5692236

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