مرزهای امن اردبیل فرصت توسعه همه جانبه را فراهم کرده است

سردار سیدشاهین اسمعلی بعدازظهر چهارشنبه در جریان بازدید رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح از مرزهای اصلاندوز اظهار کرد: استان اردبیل ۳۶۹ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان دارد که از امن‌ترین و باثبات‌ترین مرزهای کشور محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مرزبانی استان اردبیل تلاش می‌کند با تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف تعامل بهتر و سازنده ای را با کشور مقابل داشته و شرایط مناسبی را در همکاری متقابل مرزی داشته باشند.

فرمانده مرزبانی استان اردبیل افزود: مرزبانان استان اردبیل با شجاعت تمام حریم دار سرمایه‌های این کشور هستند و بدون غفلت مجاهدت بی نظیر و خاموشی را از سوی این نیروهای فداکار شاهدیم.

سردار اسمعلی گفت: در حال حاضر مرزهای استان اردبیل به سیستم‌های امنیتی کامل و هوشمند مجهز شده اند و ما هیچ مشکل و نارسایی را در خدمات رسانی به برجک‌های مرزی و فداکاری شبانه روزی مرزداران شاهد نیستیم.

وی با قدردانی از حضور رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در منطقه مرزی اصلاندوز بیان کرد: هرچند در سال‌های گذشته برخی تحرکات مرزی را بین آذربایجان و ارمنستان شاهد بودیم اما در این حوادث هیچ نقطه‌ای از نقاط مرزی این استان مورد تهدید قرار نگرفت و امنیت پایداری را شاهد بودیم.

فرمانده مرزبانی استان اردبیل با بیان اینکه روز به روز بر اقتدار و عظمت کشورمان افزوده می‌شود و هیچ کشوری نمی‌تواند نگاه چپ به کشورمان داشته باشد، تصریح کرد: مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران امنیت است که این امنیت در سایه خون شهدا دلاورمردی‌های مرزبانان و مرزداران به وجود آمده و ما قدردان این امنیت هستیم.