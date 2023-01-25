به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت ظهر امروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و با تصویب این هیأت، ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت.

در این جلسه، تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهادکشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه تمام جهادکشاورزی، و همچنین تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی ۱۶۴۹پ روژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب هیأت عالی مولدسازی رسید.

محمد مخبر در این جلسه با تاکید بر اینکه باید نحوه شناسایی املاک و مازاد بودن این دارایی‌ها و نیز نحوه قیمت گذاری ها کاملاً شفاف، مطابق آئین نامه مصوب و دقیق باشد، گفت: مولدسازی در حقیقت به معنای تبدیل به احسن دارایی‌ها است و اعتبارات حاصل از فروش دارایی‌های مازاد باید در طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی هزینه شود.

در این جلسه دادستان کل کشور، معاون نظارت مجلس و وزرای امور اقتصادی و دارایی، کشور، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.