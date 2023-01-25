جام قهرمانی روی دست دختران مازنی/مدانلو بهترین تکواندوکار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی رقابت‌های لیگ دسته یک جوانان و بزرگسالان بانوا ن باشگاههای کشور جام کوثر گرامیداشت شهیده شاخص کشور «فاطمه اسدی»، امروز چهارشنبه پنجم بهمن ماه با برگزاری ۹ بازی از هفته‌های برگزار شد در پایان بیمه تجارت نو نماینده مازندران در این مسابقات با کسب ۱۳ امتیاز بالاتر از همه رقبا روی سکوی نخست ایستاد.

در این دوره از مسابقات ۶ تیم لوازم خانگی کن، فرمانیه، لوکس شمشیری یاس، بیمه تجارت نو، پارت نوین و پایگاه سلامتی رها که از مرحله مقدماتی صعود کردند که نهایتاً تیم بیمه تجارت نو جام قهرمانی را بالای سر برد.

شاگردان مینا فردی روز پایانی را با برتری ۵ بر ۳ مقابل فرمانیه آغاز کردند و سپس برابر پایگاه سلامتی رها ۷ بر یک پیروز شده و در نهایت برابر پارت نوین یکی از تیم‌های تازه وارد و رقیب جدی مازندرانی‌ها به پیروزی مهمی رسید و جام را به خانه برد.

تیم لوازم خانگی کن به عنوان تیم دوم جدول توانست با کسب ۱۱ امتیاز نایب قهرمان شود و تیم لوکس شمشیری یاس نیز با کسب ۷ امتیاز سوم شد. فرمانیه، پارت نوین و پایگاه سلامتی رها نیز رتبه‌های چهارم تا ششم را به خود اختصاص دادند.

در پایان این مسابقات از سوی کادر فنی تیم ملی، فرشته فتحی از تیم لوازم خانگی کن و شهربانو دامغانی نژاد از تیم فرمانیه به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

بهترین‌های لیگ تکواندو بانوان

برترین‌های این دوره از رقابت‌ها به شرح ذیل است:

برترین بازیکن: تینا مدانلو (بیمه تجارت نو)

برترین سرپرست: مژده نیک آبادی (فرمانیه)

برترین مربی: مینا فردی (بیمه تجارت نو)

برترین داور: راضیه خدابنده لو (همدان)

کاپ اخلاق: پایگاه سلامتی رها

نتایج هفته سوم تا پنجم نیز به شرح ذیل است:

هفته سوم

بیمه تجارت نو ۵ - فرمانیه ۳

پارت نوین ۴ - لوکس شمشیری یاس ۴

پایگاه سلامتی رها ۲ - لوازم خانگی کن ۶

هفته چهارم

بیمه تجارت نو ۷ - پایگاه سلامتی رها یک

پارت نوین ۳ - فرمانیه ۵

لوازم خانگی کن ۶ - لوکس شمشیری یاس ۲

هفته پنجم

بیمه تجارت نو ۶ - پارت نوین ۲

پایگاه سلامتی رها ۳ - لوکس شمشیری یاس ۵

فرمانیه ۳ - لوازم خانگی کن ۵

تینا مدانلو بهترین تکواندوکار لیگ تکواندو بانوان

