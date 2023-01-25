تحویل محل زمین استقرار دستگاه ایکس ری پایانه مرزی سرو به پیمانکار

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون عصر چهارشنبه در بازدید بازرس کل استان از قسمت‌های مختلف پایانه مرز سرو با اشاره به لزوم همکاری تمامی ارگان‌های دخیل در این پایانه مرزی جهت تسهیل در تردد کامیون‌ها و مسافران افزود: در راستای ارائه خدمات بهتر و بیشتر طرح جامع مطالعات پایانه مرزی سرو از مهرماه سال جاری به مشاور سپرده شد که این طرح بعد از تحویل مشاور در دی ماه امسال در شورای ساماندهی تصویب و به تمام دستگاه‌های عضو شورای ساماندهی ابلاغ گردید.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۳ هزار متر مربع در طرح جامع توسعه پایانه مرزی سرو نیز از کار گروه زیربنایی و اداره منابع طبیعی استان اخذ مجوز گردیده و مستندات آن به ارگان‌های ذیربط ارسال شده است.

آرامون ادامه داد: برای محل نصب دستگاه ایکس ری ۳۰۰۰ مترمربع زمین در نظر گرفته شده بود که ۶۰۰۰ هزار متر مربع تسطیح و رگلاژ گردیده و تحویل پیمانکار شد و برای اخذ مجوزها و انشعابات آن نیز اقدامات لازم انجام شده و در مراحل پایانی است.

وی با اعلام برآورد هزینه ۱۰ میلیارد تومانی برای انجام دیوار کشی در طرح جامع توسعه این پایانه مرزی اظهار داشت: این پروژه نیز همزمان با پیگیری پروژه استقرار دستگاه ایکس ری در دستور کار قرار گرفته و بعد از تصویب مطالعات آن در شورای ساماندهی در اسرع وقت ابلاغ و آغاز خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ابراز امیدواری کرد با اتمام کامل پروژه‌های طرح جامع توسعه پایانه مرزی سرو شاهد رونق بیشتر این پایانه مرزی و افزایش مراودات مرزی در آن باشیم.

پیمان آرامون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با همراهی روح الله محبوبی بازرس کل استان از قسمت‌های مختلف پایانه مرزی سرو شهرستان ارومیه بازدید و در جریان آخرین وضعیت این پایانه مرزی و طرح جامع توسعه آن قرار گرفتند.