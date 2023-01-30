زنگ خطر سالمندی در مرکزی/نرخ باروری پایین تر از میانگین کشوری است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خیلی دور نیست آن روزهایی که «فرزند کمتر زندگی بهتر» توصیه اکثر پزشکان و حرف اول تمام تابلوها و بنرهای تبلیغاتی از کوچه و خیابان گرفته تا روی محصولات داخلی و حتی پیام‌های بازرگانی صداوسیما بود.

سیاست‌هایی که سال‌ها بعد مشخص شد که نقشه شوم تحدید نسل را در ایران دنبال می‌کرده و باید اعتراف کرد که بسیار هم موفق شد تا جایی که با این فرهنگ‌سازی غلط حتی اگر کسی صاحب فرزند سوم یا بیشتر از آن می‌شد گویی از منظر اجتماعی دچار اشتباهی نابخشودنی شده بود و باید شماتت می‌شد.

نتیجه فاجعه‌بار این برنامه سه دهه بعد خود را نشان داد و کاهش نرخ باروری به زیر نرخ جایگزینی باعث شد تا به روایت آمارها نرخ باروری در ایران از دهه ۶۰ تا میانه دهه ۹۰ با سقوطی وحشتناک از ۶.۵ به عدد ۱.۶ و کمتر از نرخ جانشینی برسد تا ایران یکی از کشورهای رکورددار سرعت کاهش نرخ باروری در سه دهه گذشته باشد و تا مادامی‌که نرخ باروری کمتر از حد جایگزینی باشد، پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده با کاهش بیشتر نرخ رشد جمعیت مواجه باشیم.

بحران کهن‌سالی پیش روی کشور است

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مسئله جمعیت اظهار کرد: در حوزه جمعیت کشور ما ۳۰ سال دیر اقدام کرده و امروز اگر تا ۱۰ سال آینده برای جمعیت اقدامات مؤثر و سریع انجام ندهیم ما با بحران کهن‌سالی و پیری در کشور مواجه خواهیم شد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به اینکه در یک مقطعی تبلیغات نامناسب در حوزه جمعیت انجام شد، افزود: در یک مقطعی اجازه ندادند خانواده‌ها فرزند آوری را به‌عنوان فرهنگ خوب از آن نام ببرند و این امروز باید با جهاد تبیین و تبلیغات صحیح جبران شود.

وی ادامه داد: امروز بخش‌هایی از جامعه نسبت به فرزند آوری نگاه صحیحی ندارند و این نگاه‌ها باید اصلاح شود و رشد جمعیت نیازمند فرهنگ‌سازی مطلوب بوده و این با تبیین امکان‌پذیر است.

سلیمی خاطرنشان کرد: ایران امروز یکی از کشورهای پیشرو در کهن‌سالی است که با سرعت به این سمت در حال حرکت است و رتبه‌های بالایی در این خصوص داریم و باید این جبران شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با اشاره به اینکه جمعیت جوان جمعیتی است که خلاق، پویا، کارآفرین است و پنجره‌های نو را به سمت کشور باز می‌کند، گفت: همچنین می‌تواند در حوزه پژوهش که موتور حرکت در کشور است معجزه آفرین باشد.

آمارهایی از استان مرکزی که زنگ خطر است

طبق آخرین آمارها اما نرخ باروری در استان مرکزی بسیار پایین‌تر از نرخ جانشینی و به کمتر از یک و نیم درصد رسیده است و این استان در حالی بر اساس آمارهای موجود رتبه سوم کاهش جمعیت کشور را دارد که دومین استان پیر کشور محسوب می‌شود و این یک زنگ خطر است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان مرکزی در نشستی خبری اظهار کرده بود در هفت‌ماهه امسال ۸ هزار و ۱۶ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۴ و شش‌دهم درصد کاهش دارد.

۳۰ درصد خانواده‌ها تک‌فرزند هستند

همچنین به گفته شهلا نظری مدیر گروه سلامت و خانواده مرکز بهداشت استان مرکزی ۳۰ درصد خانواده‌ها در این استان تک‌فرزند یا بدون فرزند هستند و درحالی‌که نرخ باروری در کشور یک و ۶ دهم درصد است این شاخص در استان مرکزی یک و ۳۷ صدم درصد گزارش‌شده است.

وی می‌افزاید: بر اساس نظر جمعیت شناسان، نرخ رشد جمعیت در ایران حدود هفت‌دهم درصد است و اگر سیاستی در راستای افزایش میزان باروری اتخاذ نشود طی ۲۵ تا ۳۰ سال آینده ممکن است رشد جمعیت کشور به صفر برسد و که در نتیجه به سمت «پیری جمعیت» خواهیم رفت و بی‌تردید کشور از مسیر توسعه دور خواهد ماند.

تشکیل ستاد مردمی حمایت از جوانی جمعیت در مرکزی

حجت‌الاسلام رضا تاج‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موانع و آسیب‌های موجود در حوزه رشد جمعیت اظهار داشت: در خصوص موانع رشد جمعیت با توجه به بوم و شرایط هر منطقه موانعی وجود دارد این موانع مشترک هستند که پرداختن به آن‌ها قطعاً مؤثر خواهد بود.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه فرهنگ فرزند نیاوری امروز در بسیاری از خانواده‌ها نهادینه شده است، گفت: برخی از متخصصین ضربه بزرگی به فرهنگ فرزند آوری زده‌اند که پیری جمعیت امروز بخشی ناشی از عملکرد آن‌ها است و این نظر پرفسور اکبری به‌عنوان متخصص در این حوزه است که در نشست شورای اداری استان مطرح کردند.

وی مشکلات معیشتی را از دیگر موانع رشد جمعیت و کشور عنوان و بیان کرد: برخی از ضروریات بچه‌داری امروز قیمت‌های بسیار بالایی دارند و برخی از مشکلات دیگر اقتصادی در این خصوص اثرگذار است.

مسئله فرهنگ مهم‌ترین مشکل در حوزه فرزند آوری

تاج‌آبادی با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل در حوزه رشد جمعیت مسئله فرهنگی است، افزود: قشر مرفه جامعه علیرغم نداشتن دغدغه مالی تمایلی به فرزند آوری ندارند و برخی حاضر هستند سگ داشته باشند اما بچه نداشته باشند و این معضل بزرگی است که باید برای آن راهکار ویژه‌ای داشت.

وی با اشاره به اقدامات مهم در استان برای رشد جمعیت بیان کرد: در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان با مشارکت استانداری و پیگیری خود استاندار اقدامات خوبی در حال انجام است که امیدواریم اثربخش باشند.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان مرکزی افزود: تشکیل ستاد مردمی حمایت از جوانی جمعیت مهم‌ترین برنامه در دستور کار است و باید مردم را برای حل مشکل جمعیت پای کار بیاوریم و این ستاد در شورای فرهنگ عمومی استان با تأیید نماینده ولی‌فقیه در استان مصوب شد.

وی ادامه داد: نقشه راه ستاد مردمی حمایت از جوانی جمعیت تهیه‌شده و باید کار به شکل مردمی انجام شود و قطعاً گره مشکل جمعیت به دست مردم حل خواهد شد.