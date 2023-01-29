بی تدبیری برخی از مسئولان ورزشی آزار دهنده است

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل شکری ظهر یکشنبه در نشست بررسی مسایل مربوط به حوزه ورزش و جوانان مشگین شهر اظهار کرد: آخرین وضعیت تکمیل مجموعه استخر سرپوشیده مشگین شهر ماه گذشته نیز بررسی شد اما هیچ نتیجه ای عاید نشده است.

وی با انتقاد از ترک فعل برخی مسئولان دستگاه اجرایی ورزش و جوانان برای ایجاد ورزش رایگان در جامعه خاطرنشان کرد: بیش از شش سال است که با بی تدبیری و عدم مدیریت صحیح مسئولان تنها استخر سرپوشیده مشگین شهر تعطیل شده و جوانان این شهرستان از ورزش شنا محروم شده‌اند.

سرپرست دیوان محاسبات استان اردبیل با اشاره به ورود حسابرسان دیوان محاسبات به ماجرای تعطیلی این استخر افزود: برنامه‌ریزی صحیح برای تسریع در تکمیل این پروژه مهم تا پایان سال توسط ورزش و جوانان ضرورت دارد.

شکری با تاکید بر رعایت قوانین، انجام صحیح وظایف محوله و تسهیل شرایط برای بهره‌مندی هرچه بهتر و بیشتر مردم از امکانات ورزشی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌ها، نیروی انسانی و ورزشکاران توانمندی که در سطح استان وجود دارد اداره کل ورزش و جوانان برای ارتقای جایگاه ورزشی استان تلاش بیشتری داشته باشد.

وی گفت: استخر مشگین شهر به عنوان خواست و مطالبه اهالی منطقه تا پایان سال به بهره برداری می رسد.